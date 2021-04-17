На алтайского активиста Виктора Рау завели уголовное дело за "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Об этом сообщает телеграм-канал "Хроника дня голосования".

Перед этим Рау задержали на площади Советов в маске с надписью "Путина в отставку".

"Возбудили уголовное дело, изъяли маску и выпустили. Едем в Родино. Ходил в маске уже полгода, на площади был где-то 1 час 20 мин. Просто общался с людьми, фотографировал одиночный пикет. Вопросов не было. Затем приехала бригада, сказали, что в маске, и забрали в дежурную часть...", – цитирует активиста телеграм-канал.

Напомним, ранее Рау получил 13 суток ареста за повторное нарушение правил проведения акций протеста. В день приезда премьер-министра в Барнаул активист вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?". После задержания он объявил голодовку.