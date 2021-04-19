Доктор Мясников пожелал человечеству новую смертоносную эпидемию

Человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и для "прочищения мозгов" людям нужна более опасная эпидемия, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Как написал медик в своём Telegram-канале, "человечки, населяющие Землю, явно сошли с ума", размножились "сверх всякой меры", "загадили всё, до чего могли дотянуться", а потом получили коронавирус, справиться с которым удастся только объединившись. Однако "и этот предупредительный "холостой" выстрел" люди умудрились "превратить в самострел в ногу", отметил специалист.
"Посмотрит Природа (Бог, Пача-Мама) и пошлёт для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее", – предсказал Мясников.
Ранее Александр Мясников предрёк новую эпидемию с десятками миллионов погибших. По мнению врача, для борьбы с ней людям понадобится универсальная вакцина от гриппа.
Комментарии
Пора этого горе врача- пропагандиста за разжигание ненависти посадить...
на кол
Желаю, "доктору" мясникову сдохнуть.
Ума нет, считай - калека.
Он-то себя явно считает "сверхчеловечком", вонь.
"пожелал человечеству"
пожелал?
Почему этот сомнительный "эксперт" из каждой дырки вещает свое авторитетное мнение по любому вопросу? У него денег много, или это кому-то выгодно?
"Телеврач считает, что человечеству нужна универсальная вакцина от гриппа"
Это из разряда универсального лекарство от рака. Из разряда шарлатанства и невежества.
гастарбайтер получив бесплатно образование в ссср уехал на заработки в африку, далее в америку, но нигде не прижился. поняв, что заработать можно только в россии - вернулся. при этом семью отправил жить во францию. возглавляет московскую больницу, но больше времени присутствует в эфире радио, в телепередачах и на сайтах амика раздавая советы "не о чем" Он уже "достал" этот лжедоктор
Мясников -фигляр и любитель бабла.
Да правильно он говорит. Сказали не надо ехать в Турцию, все равно едут. Не слушают, никого не бояться, уничтожают все живое, так что за все ваши грехи и получаете от Бога. Врач мужик умный и правильно говорит. А вот на кол сажать тех надо, кто его обзывает и ничего не слышит и не видит. А вы не любите деньги? Что лукавите то? Молодец Мясников, так держать.
19.04.2021 14:03
Читатель
Ваш "умный" доктор вначале говорил, что короновирус - это не опаснее гриппа, не стоит паниковать и т.п. Потом "переобулся" (впрочем, я этому и не удивился, переобуваться они умеют мастерски) в воздухе и начал говорить совершенно противоположное...
Молодец Мясников!Все правильно говорит,очень умный и профессионал настоящий.Прежде чем давать глупые комментарии ,конечно,от глупых людей,прочитайте полностью весь текст и что зачем следует.Еще лучше подпишитесь на Telegram-канал его.Амик уже давно прощупывает насколько дурные люди-комментаторы,как в том кино "три класса образования,так червонец нарисует-не отличишь"
19.04.2021 12:59
- гость -
Потому что каждая дырка считает своим долгом транслировать его высоконаучное авторитетное мнение. Меньше бы слушали эти дырки, они бы давно заглохли.