Доктор Мясников пожелал человечеству новую смертоносную эпидемию

Человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и для "прочищения мозгов" людям нужна более опасная эпидемия, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как написал медик в своём Telegram-канале, "человечки, населяющие Землю, явно сошли с ума", размножились "сверх всякой меры", "загадили всё, до чего могли дотянуться", а потом получили коронавирус, справиться с которым удастся только объединившись. Однако "и этот предупредительный "холостой" выстрел" люди умудрились "превратить в самострел в ногу", отметил специалист.

"Посмотрит Природа (Бог, Пача-Мама) и пошлёт для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее", – предсказал Мясников.

Ранее Александр Мясников предрёк новую эпидемию с десятками миллионов погибших. По мнению врача, для борьбы с ней людям понадобится универсальная вакцина от гриппа.