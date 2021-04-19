Остатки рухнувшей трубы на барнаульской ТЭЦ-2 демонтируют

На прошедшей неделе ситуация на ТЭЦ-2 Барнаула, где 11 апреля обрушилась труба, нормализовалась. Потребителей, которых переводили на теплоснабжение районной водогрейной котельной и ТЭЦ-3, вернули в контур станции. Упавшую трубу при этом демонтируют, заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

На аппаратном совещании в региональном правительстве чиновник также рассказал, что на теплоэлектроцентрали Ростехнадзор создал комиссию по расследованию технических причин возникновения аварии. По словам Химочки, члены комиссии уже начали работу и до 13 мая вынесут вердикт о причинах обрушения трубы.

Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, поручил министерству и властям Барнаула контролировать ситуацию на ТЭЦ-2 в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и "держать руку на пульсе".

"Вопрос крайне серьёзный в рамках подготовки уже к следующему отопительному сезону. Поэтому вместе с городскими властями держите руку на пульсе и принимайте участие в мероприятиях, которые в этой связи будут проходить", – цитирует главу региона пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, труба на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула 11 апреля. До 16 апреля в городе действовал режим повышенной готовности. 15 апреля Сибирская генерирующая компания запустила конвейеры топливоподачи на ТЭЦ. Топливо подали к котлам, подключённым к третьей дымовой трубе.

16 апреля Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело из-за нарушения требований промбезопасности, которые привели к обрушению трубы. Конструкция 1959 года постройки подлежала ремонту, и её эксплуатация была возможна только после проведения реконструкции.