Следком возбудил уголовное дело из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения требований промбезопасности, которые привели к обрушению трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Конструкция 1959 года постройки подлежала ремонту и ее эксплуатация была возможна только после его проведения.

По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и возможность дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта.

"Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате, 11 апреля 2021 года произошло повреждение системы топливоподачи и, как следствие, обрушение дымовой трубы. Аварийная ситуация повлекла за собой ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.

15 апреля Сибирская генерирующая компания запустила конвейеры топливоподачи на барнаульской ТЭЦ-2. Топливо подаётся к котлам, подключённым к третьей дымовой трубе, мощности которых хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки.