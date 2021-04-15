СГК перевела барнаульскую ТЭЦ-2 в штатный режим работы

Сибирская генерирующая компания запустила конвейеры топливоподачи на барнаульской ТЭЦ-2. Как сообщает СГК в своём Telegram-канале, теперь станция работает в штатном режиме.

Топливо подаётся к котлам, подключённым к третьей дымовой трубе, мощности которых хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки.

После того как станция выйдет на нормативные показатели, резервные источники теплоснабжения отключат. Кроме того, на контур станции вернут потребителей, которых переключили к ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной. Сделать это планируют в течение суток.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.

Позднее следователи инициировали проверку из-за обрушения. По данным ведомства, в 2020 году на теплоэлектроцентрали проводили обследование состояние трубы и газоходов. После проверки руководству предприятия указали на "ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта".