Следком возбудил уголовное дело после обрушения стены в аварийном доме в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" из-за обрушения части стены в доме по улице Советской Армии, 54, в Барнауле. Как выяснила в ходе проверки прокуратура, дом признали аварийным ещё в 2013 году.

Пресс-служба регионального ведомства сообщает, что сроки переселения жильцов были установлены властями до 2015 года. Несмотря на это, чиновники из комитета ЖКХ не приняли необходимые меры: не провели оценку стоимости, выкуп квартир и предоставление замены на условиях соцнайма.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры отмечает, что, несмотря на продолжающееся разрушение несущих конструкций, органы местного самоуправления не назначили обслуживающую организацию, которая должна была следить за состоянием дома.

В результате этого 7 апреля в здании произошло частичное разрушение наружной стены, что может привести к обрушению кровли и создать угрозу для жизни жильцов.

Сейчас следствие проводит сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе расследования сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц.

Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали 64 жильцов многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. Людей временно разместили на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6.

Причём это уже второй подобный случай за неделю. Ранее в понедельник, 5 апреля, в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Как отмечают в мэрии, в 2019 году строение признали аварийным.

По этому случаю Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

Два инцидента привлекли внимание прокуратуры к состоянию аварийного жилого фонда города. Всего ведомству предстоит изучить около 300 многоквартирных домов.