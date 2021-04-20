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Доктор Мясников опроверг миф о магнитных бурях

, ИА "Амител"
По словам специалиста, хороший врач никогда не скажет пациенту, что в его самочувствии виновато возмущение геомагнитного поля
Фото: Александр Мясников / Фото: redler.ru

Фото: Александр Мясников / Фото: redler.ru

В болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с порталом Ura.ru.

По его словам, связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. При этом компетентный врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури, считает специалист.

Мясников также заметил, что люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем "на Бога, паразитов или на магнитное возмущение".

"Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато всё что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит", – заключил врач.

Ранее Александр Мясников заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и для "прочищения мозгов" людям нужна более опасная эпидемия.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.04.2021 10:48
- гость -

Амик, превращается в бульварное СМИ...
Думаю, для того, чтобы вас читали нужно прислушиваться к мнению этих самых читателей, а не печатать новости ради объема.
Если мясников вам приплачивает, тогда другое дело.

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