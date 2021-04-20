Доктор Мясников опроверг миф о магнитных бурях

В болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с порталом Ura.ru.

По его словам, связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. При этом компетентный врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури, считает специалист.

Мясников также заметил, что люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем "на Бога, паразитов или на магнитное возмущение".

"Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато всё что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит", – заключил врач.

Ранее Александр Мясников заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и для "прочищения мозгов" людям нужна более опасная эпидемия.