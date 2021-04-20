Мэрия Барнаула не согласовала митинг на площади Советов 21 апреля

Администрация города Барнаула не согласовала проведение публичного мероприятия 21 апреля с 19:00 до 21:00 на площади Советов. Как сообщает пресс-центр мэрии, организаторы нарушили требования федерального закона о сроках подачи уведомления, также отсутствует часть необходимых сведений и документов.

В администрации предупреждают, что организатор и иные участники предполагаемого публичного мероприятия в случае его проведения могут быть привлечены к ответственности.

Напомним, подобные "публичные мероприятия" запланированы 21 апреля по всей стране. Редакция amic.ru не может написать, чему они посвящены, из-за требований Роскомнадзора.

Ранее воздержаться от участия в несанкционированных акциях россиян попросили в МВД. Ведомство пообещало не допустить дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, накануне, 19 апреля, стало известно, что Алексея Навального перевели из колонии в стационар больницы для осуждённых. Состояние оппозиционера называют удовлетворительным.