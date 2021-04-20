Мэрия Барнаула не согласовала митинг на площади Советов 21 апреля

Администрация города Барнаула не согласовала проведение публичного мероприятия 21 апреля с 19:00 до 21:00 на площади Советов. Как сообщает пресс-центр мэрии, организаторы нарушили требования федерального закона о сроках подачи уведомления, также отсутствует часть необходимых сведений и документов.
В администрации предупреждают, что организатор и иные участники предполагаемого публичного мероприятия в случае его проведения могут быть привлечены к ответственности.
Напомним, подобные "публичные мероприятия" запланированы 21 апреля по всей стране. Редакция amic.ru не может написать, чему они посвящены, из-за требований Роскомнадзора.
Ранее воздержаться от участия в несанкционированных акциях россиян попросили в МВД. Ведомство пообещало не допустить дестабилизации обстановки в стране.
Напомним, накануне, 19 апреля, стало известно, что Алексея Навального перевели из колонии в стационар больницы для осуждённых. Состояние оппозиционера называют удовлетворительным.
Комментарии
интересно, что было первым, отказ или подача заявления
правильно сделали а то если попускать то и орден могут отобрать
не ну кто бы сомневался то
Грустно это писать, но я ухожу из фонда. Надеюсь вы поймёте меня. Анатолий Кравченко.
На фоне предстоящего митинга, первые крысы с корабля ФБК уже побежали.
Вовремя предать, это не предательство, это предвидение.)
Нужно не предупреждать в очередной раз, а сажать. Хватит уже потакать подельникам гульфик-фюрера, чьи хозяева уже даже не считают нужным скрывать, на кого он работает. Не видеть это может только школота, люди, мозги которых остались на этом уровне и платные подельники.
"Редакция amic.ru не может написать, чему они посвящены, из-за требований Роскомнадзора. "
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Дожили, терпилы!
"Состояние оппозиционера называют удовлетворительным."
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Ещё бы! Плутин очень удовлетворён таким состоянием Навального.
Не поклонник Навального, но Страна разрушена, надо спасать Страну как-то. Запад с Навальным не помощники.
Дело не в стране. Народе. Очень много бездельников, пьяниц и воров.
.04.2021 16:06
- гость -
Нужно не предупреждать в очередной раз, а сажать. Хватит уже потакать подельникам гульфик-фюрера, чьи хозяева уже даже не считают нужным скрывать
когда читаешь такой бред, хочется процитировать Лаврова "д..ы б..ь"
и спросить а ты дальше носа, а точнее телевизора видишь что-нибудь?
всеми основными ресурсами нашей страны владеют забугорные компании, триллионы долларов выводят в офшоры. Зато Навальный виноват во всех грехах))) "д...ы б...ть"
20.04.2021 16:06
- гость -
А за что сажать? Мне не нравится власть президента вруна и партии едросов, в отношении членов которой столько уголовных дел возбуждено. Почему я не имею права это высказать? Меня данная власть ограбила на пять лет пенсии, грабит все новыми поборами и налогами! И я должен молчать? А Вы, видимо чиновник или депутат, которому хорошо при этой власти, вот и боитесь, как бы вашего покровителя не скинули!
Не станет Россия счастливой
а чё указы мэрии круче конституции - что-то новое! У мэрии нет полномочий ограничить то что заявленно в ст31 Конституции России, только у президента и то в чётко указанных в конституции же ситуациях!!!!! Ну раз на них другим законом наложено согласовать то обязаны согласовать по любому а дальше это их проблема обеспечить чё как надо, ненравится - отменяют пусть нафиг закон который их заставляет это делать!!!! А люди пусть митингуют - ИМЕЮТ ПРАВО!!!!!
Несколько дней пархатый-соловей владимир рудольфович слюной брызжет по радио и ТV
Значит трудящиеся не зря выходят
Спасибо деду за Победу
20.04.2021 16:06
- гость -
Скажите пожалуйста, это Навальный в 2004 году отдал острова Китаю?
Это Навальный в 2010 году отдал континентальный шельф Баренцева моря Норвегии?
Это Навальный разрешил Китайцам пилить тайгу в Иркутской области?
Может это все Вами любимая наша власть творит, а не Навальный! Так за что меня сажать??? За то что я против произвола этой власти выступаю?
встране много нетолько воров и бездельников но и лиц с низкой социальной ответственности (актеров, блогиров и лебиралов