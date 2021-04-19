Оппозиционера Алексея Навального перевели из колонии в стационар больницы для осуждённых на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. С согласия пациента врачи назначили ему витаминную терапию.
Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, в настоящее время состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает врач-терапевт. Медучреждение, в котором политик находится теперь, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами.
При этом 21 апреля сторонники оппозиционера собираются провести масштабные акции протеста, чтобы потребовать освобождения Навального из колонии. Всего на митинги по всей стране собираются пойти порядка 500 тысяч человек.
Ранее Навальный пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Он заявил, что испытывает сильные боли в спине и что у него "отнимается нога".
31 марта блогер объявил голодовку и потребовал привести к нему приглашённого врача.
Напомним, в середине января Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".
2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.
Комментарии
Оппик Ололеша прикидывается больным и требует к себе особого подхода.
А по сути обычный вор.
19.04.2021 17:05
- гость -
Что он у кого украл? Вот у тебя он что украл например, а знаешь что у тебя пынЯ со своей опг украл или ты член этой опг?
"Шпилли-Вилли в Чехии всплыли! Петров и Баширов стали Табаровым и Попой. Прага высылает 18 дипломатов"
19.04.2021 17:19
- гость -
Не чувачок, у тебя твой кумир украл денашки, которые ты ему в виде донатиков отсылал.Ох и наивные вы, ребятишки малолетние.Ох и наивные.)))
19.04.2021 17:19
- гость -
Что он у кого украл? Вот у тебя он что украл например, а знаешь что у тебя пынЯ со своей опг украл или ты член этой опг?
Алексею Навальному с его согласия назначена витаминная терапия. Он находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Жить будет, в соседней стране в узилище дама с косой спиной страдала, воздух свободы сразу поставил её на лабутены))
19.04.2021 17:19
- гость -
Пыня у тебя вместо головы, оппик недоделанный.
Вы хоть изучите дело за что он сидит (кто орет вор вор) ))) Так можно посадить всех ИП и ООО )))) А деньги пожертвованные, эт уже другое. Вот пусть тут докажут что украл )))
17:26
- гость -
Что значит украл? Ему же добровольно перечисляли? Или он лично потрошил счета?
19.04.2021 17:53
- гость -
Перечисляли как помощь на его политическую деятельность, а он тратил бабки на личные нужды.Это и есть кража.Кража и развод лохушков.А это уже мошенничество.