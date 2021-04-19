Оппозиционера Алексея Навального перевели из колонии в стационар больницы для осуждённых на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. С согласия пациента врачи назначили ему витаминную терапию.

Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, в настоящее время состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает врач-терапевт. Медучреждение, в котором политик находится теперь, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами.

При этом 21 апреля сторонники оппозиционера собираются провести масштабные акции протеста, чтобы потребовать освобождения Навального из колонии. Всего на митинги по всей стране собираются пойти порядка 500 тысяч человек.

Ранее Навальный пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Он заявил, что испытывает сильные боли в спине и что у него "отнимается нога".

31 марта блогер объявил голодовку и потребовал привести к нему приглашённого врача.

Напомним, в середине января Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.