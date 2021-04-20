Министр спорта Алтайского края подтвердил, что БК "Барнаул" будет играть в Суперлиге-1

БК "Барнаул" в следующем сезоне будет играть в Суперлиге-1. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава регионального Минспорта Алексей Перфильев.

"Победа "БК Барнаул" – это уже история, навсегда оставшаяся в наших сердцах.Что дальше? Смотрите видео", — написал он под опубликованным роликом.

Напомним, что барнаульские баскетболисты стали чемпионами Суперлиги-2, обыграв в ответном матче "Чебоксарских Ястребов" со счетом 91:71. Трёх игроков из состава баскетбольного клуба "Барнаул" признали лучшими в сезоне.

Артём Чеваренков стал лучшим разыгрывающим, Дмитрий Злобин – лучшим атакующим защитником, а Даниил Синегубов – лучшим тяжёлым форвардом.