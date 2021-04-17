Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли Суперлигу-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли Суперлигу-2. Ответный матч финала против "Чебоксарских Ястребов" состоялся в субботу, 17 апреля в спорткомплексе "Победа" и завершился победой алтайских баскетболистов со счетом 91:71.

В первой игре, которая проходила 13 апреля в Чебоксарах, "Барнаул" уступил с результатом 71:81. Таким образом, по сумме двух встреч алтайский клуб оказался сильнее с общим счётом 162:152 и выиграл чемпионат Суперлиги-2. Самым результативным у победителей в ответной игре стал Даниил Синегубов. Он набрал 35 очков.

Вместе с победой в чемпионате "Барнаул" в следующем сезоне получил право выступать в Суперлиге-1.