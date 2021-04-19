Сразу три игрока БК "Барнаул" стали лучшими в сезоне Суперлиги-2

Трёх игроков из состава баскетбольного клуба "Барнаул" признали лучшими в сезоне Суперлиги-2.

Артём Чеваренков стал лучшим разыгрывающим, Дмитрий Злобин – лучшим атакующим защитником, а Даниил Синегубов – лучшим тяжёлым форвардом.

Напомним, БК "Барнаул" оформил чемпионство на домашней площадке в игре с "Чебоксарскими Ястребами". Первый матч выиграли спортсмены из Чебоксаров со счётом 71:81. Ответный матч завершился победой алтайских баскетболистов со счётом 91:71. По сумме двух встреч алтайский клуб оказался сильнее с общим счётом 162:152 и выиграл чемпионат Суперлиги-2.

Спортсменов поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Молодцы, что собрались и не потеряли веру в себя! Показали всё, за что мы любим баскетбол, – была потрясающе красивая игра и очень сильные эмоции! Это большой праздник и исторический день для всех любителей баскетбола в Алтайском крае!" – написал Томенко на своей странице в Instagram.

Он отметил, что игры "Барнаула" подарили любителям баскетбола огромное удовольствие.