Площадь Сахарова перекроют в Барнауле из-за пожарных

Площадь Сахарова перекроют в Барнауле в субботу, 24 апреля. Ограничение будет действовать с 8 до 16 часов на проспекте Социалистическом в границах от Молодёжной до Мерзликина. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии.
Ограничение связано с подготовкой к празднованию 372-летия образования пожарной охраны России. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
Напомним, в среду, 21 апреля, после обеда возможно перекрытие движения по проспекту Ленина в районе площади Советов. Это связано с возможным проведением незаконных митингов. Также не исключено закрытие близлежащих магазинов и кафе.
Комментарии
А что именно там будет проходить? Парад пожарных машин?
похоже, это только начало...
люди стали просыпаться
да... история развивается по спирали
умиляет прям власть, а что честно-то не сказать: во избежание чего там? провокаций, беспорядков, незаконных акций. Чего бояться-то ? Перед кем приседать? Вы власть или так, шаляй-валяй? а так только в смешное положение себя ставят
К кому с уважением отношусь, так это к пожарным и скорой! Стараюсь уступить дорогу, если это возможно даже если без мигалок едут. Может это им даст несколько лишних минут отдыха перед следующим выездом!
В администрацию города срочно требуется составитель календаря ежедневных праздников на весь год,чтобы не придумывать лихорадочно причину "перекрытий"!!!
надо полагать в городе будут отменены пожары так как вся техника "случайно" окажется на пл. Сахарова
21.04.2021 10:46
Гость
ахаха... точно
21.04.2021 10:47
- гость -
При температуре окружающей среды 5 градусов можно применять водомёты. Тренироваться собираются.