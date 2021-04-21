Площадь Сахарова перекроют в Барнауле из-за пожарных

Площадь Сахарова перекроют в Барнауле в субботу, 24 апреля. Ограничение будет действовать с 8 до 16 часов на проспекте Социалистическом в границах от Молодёжной до Мерзликина. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии.

Ограничение связано с подготовкой к празднованию 372-летия образования пожарной охраны России. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, в среду, 21 апреля, после обеда возможно перекрытие движения по проспекту Ленина в районе площади Советов. Это связано с возможным проведением незаконных митингов. Также не исключено закрытие близлежащих магазинов и кафе.