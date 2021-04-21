Центр Барнаула могут перекрыть для проезда из-за возможного проведения незаконных митингов

Мэрия Барнаула предупредила о возможном ограничении движения транспорта в центре краевой столицы во второй половине дня 21 апреля и призвала горожан не участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

Движение транспорта могут ограничить по проспекту Ленина от улицы Молодежной до улицы Пушкина. Также 21 апреля приостановят работу магазинов и предприятий общепита возле площади Советов.

Как пояснили в пресс-центре, меры вызваны "необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах".