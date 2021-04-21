Власти Барнаула согласовали проведение первомайской демонстрации

Шествие и митинг, посвящённые Международному дню солидарности трудящихся, пройдут 1 мая в Барнауле. Об этом сообщил председатель алтайских профсоюзов Иван Панов.

"1 мая мы ждём гостей и жителей города Барнаула на площади Сахарова в 10:00 на митинге", – пишет он на своей странице в Facebook.

До этого всех желающих приглашают присоединиться к шествию по проспекту Ленина от здания Дома Союзов на проспекте Ленина, 23. Колонна начнёт движение в 09:00.

Как отметил Панов, мероприятие согласовано с властями, однако участников просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, ранее первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации для коммунистической партии. Она попросила главу региона "проявить политическую волю" и позволить жителям отпраздновать День солидарности трудящихся.