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Новости

Власти Барнаула согласовали проведение первомайской демонстрации

, ИА "Амител"
Шествие начнётся от Дома Союзов в 9 утра
Фото: Екатерина Смолихина, 2018 г. / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина, 2018 г. / amic.ru

Шествие и митинг, посвящённые Международному дню солидарности трудящихся, пройдут 1 мая в Барнауле. Об этом сообщил председатель алтайских профсоюзов Иван Панов.

"1 мая мы ждём гостей и жителей города Барнаула на площади Сахарова в 10:00 на митинге", – пишет он на своей странице в Facebook.

До этого всех желающих приглашают присоединиться к шествию по проспекту Ленина от здания Дома Союзов на проспекте Ленина, 23. Колонна начнёт движение в 09:00.

Как отметил Панов, мероприятие согласовано с властями, однако участников просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, ранее первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации для коммунистической партии. Она попросила главу региона "проявить политическую волю" и позволить жителям отпраздновать День солидарности трудящихся.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.04.2021 13:49
- гость -

Ну вот заодно и митинг там же под шумок)))

21.04.2021 13:49
- гость -

Шествие и митинг, посвященные Международному дню солидарности трудящихся, пройдут 1 мая в Барнауле. Об этом сообщил председатель крайпрофсоюза Иван Панов.

так вроде в РФ уже давно Международный деь солидарности трудящихся переименован в праздник весны)))

с огнем играет г-н панов ...

21.04.2021 13:55
- гость -

Ленина нет на вас. Он бы быстро порядок в Стране навел. Коммунисты уже 30 лет с_опли жуют.

21.04.2021 14:11
гость

А смогут коммунисты и социалисты использовать на митинге в день трудящихся лозунги против низкого уровня жизни в стране и за освобождение Платошкина?

21.04.2021 14:27
- гость -

Ленина нет на вас.
---------------
как это нет? вон он напротив нулевого километра стоит, за всеми наблюдает...

21.04.2021 14:30
- гость -

Собирайте чинушек за трудодень и шествуйте

21.04.2021 14:32
- гость -

А чего это шествие-то задом наперед? Сто лет вроде от площади Октября ходили?

21.04.2021 14:35
гость

Нет низкой заработной плате трудящихся! Долой неадекватную разницу доходов трудящихся! Даешь доступные лекарства и медицинскую помощь для трудящихся! Долой повышение пенсионного возраста! Нет низкой пенсии! Наверное главные лозунги

21.04.2021 14:56
- гость -

Вот , нужно дать народу пар спустить.

21.04.2021 15:12
- гость -

Почему на пл. Сахарова , а не Советов ? Это что насмешка такая ?

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