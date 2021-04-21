Власти Барнаула согласовали проведение первомайской демонстрации

Шествие и митинг, посвящённые Международному дню солидарности трудящихся, пройдут 1 мая в Барнауле. Об этом сообщил председатель алтайских профсоюзов Иван Панов.
"1 мая мы ждём гостей и жителей города Барнаула на площади Сахарова в 10:00 на митинге", – пишет он на своей странице в Facebook.
До этого всех желающих приглашают присоединиться к шествию по проспекту Ленина от здания Дома Союзов на проспекте Ленина, 23. Колонна начнёт движение в 09:00.
Как отметил Панов, мероприятие согласовано с властями, однако участников просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Напомним, ранее первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации для коммунистической партии. Она попросила главу региона "проявить политическую волю" и позволить жителям отпраздновать День солидарности трудящихся.
Комментарии
Ну вот заодно и митинг там же под шумок)))
Шествие и митинг, посвященные Международному дню солидарности трудящихся, пройдут 1 мая в Барнауле. Об этом сообщил председатель крайпрофсоюза Иван Панов.
так вроде в РФ уже давно Международный деь солидарности трудящихся переименован в праздник весны)))
с огнем играет г-н панов ...
Ленина нет на вас. Он бы быстро порядок в Стране навел. Коммунисты уже 30 лет с_опли жуют.
А смогут коммунисты и социалисты использовать на митинге в день трудящихся лозунги против низкого уровня жизни в стране и за освобождение Платошкина?
Ленина нет на вас.
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как это нет? вон он напротив нулевого километра стоит, за всеми наблюдает...
Собирайте чинушек за трудодень и шествуйте
А чего это шествие-то задом наперед? Сто лет вроде от площади Октября ходили?
Нет низкой заработной плате трудящихся! Долой неадекватную разницу доходов трудящихся! Даешь доступные лекарства и медицинскую помощь для трудящихся! Долой повышение пенсионного возраста! Нет низкой пенсии! Наверное главные лозунги
Вот , нужно дать народу пар спустить.
Почему на пл. Сахарова , а не Советов ? Это что насмешка такая ?