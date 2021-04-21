В России за сутки зарегистрировали 8271 случай COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8271 – до 4 727 125 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+1988 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+693) и Московской области (+586). Алтайский край (+79) на 21 апреля занимает 26-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 352 873 человека, в том числе 9644 – за последние сутки.

Скончались ещё 399 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 106 706 летальных случаев.

В общей сложности в России провели более 126,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 255 тысяч тестов сделали за последние сутки.