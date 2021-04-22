Первомайский митинг профсоюзов в Барнауле пройдёт в онлайн-формате

Из-за эпидемической ситуации Алтайский краевой совет профсоюзов отменил митинг и шествие, которые планировали провести 1 мая в Барнауле. Об этом сообщается на сайте организации.
Как рассказал руководитель Крайсовпрофа Иван Панов, решение было принято после рекомендации федеральных властей об отмене всех публичных мероприятий по стране до 9 мая. По официальной версии, это связано с эпидемической ситуацией.
Шествие должно было пройти под лозунгом "Восстановить справедливое развитие общества". Некоторые мероприятия профсоюзы планируют провести в онлайн-режиме.
Напомним, что ранее барнаульские власти согласовали шествие и митинг, посвящённые Международному дню солидарности трудящихся.
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