Алтайские больницы будут работать на длинных майских праздниках в обычном режиме

Длинные выходные, объявленные президентом России Владимиром Путиным, не касаются медицинских организаций. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, больницы региона с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Президент прислушался к соответствующему предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По её словам, мера сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
Таким образом, страна будет отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.
При этом, несмотря на выходные, оплата дней с 4 по 7 мая должна сохраниться. Больше подробностей — в материале amic.ru.
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