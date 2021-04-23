Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за пандемии коронавируса. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая непрерывно.
"Если вы считаете, что это необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишу", – сказал глава государства.
Как отмечала в своем предложении Анна Попова, из-за разорванных майских праздников россияне будут чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и уезжая за его пределы, а это несёт в себе определённые риски. И, по ее мнению, решение объявить нерабочими дни между праздниками сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
Напомним, в последний раз Владимир Путин объявлял нерабочие дни в конце марта 2020 года. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемической обстановки из-за коронавируса на территории страны. Период нерабочих дней длился с 29 марта по 11 мая.
Комментарии
уже подписал или нет
каждые полгода Новый год. гуляй народ. а деньги дадут?
Плохо, когда человек не работал в реальной экономике, нет полноты понимания процессов.
Поздравляю всех кадровиков, бухгалтеров, владельцев бизнеса, тем которым надо будет выплатить ЗП на неделю раньше.
Производственный календарь же утверждается на следующий год. все коту под хвост.
Благодетель наш. Деньги раздает, нерабочие дни объявляет.
И с чего бы цены потом растут, а экономика падает? Загадка.
Из серии: сгорел сарай, гори и хата.
А госслужащих тоже касается?
В прошлом году ни денечка выходного плюсом не было...