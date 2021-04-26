Как оплатят отпускные и больничные из-за длинных каникул в мае?

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней между майскими праздниками. Эту меру глава страны принял для сохранения положительной тенденции по сокращению распространения COVID-19. В итоге нерабочими днями станет вся первая декада мая. Как в связи с этими корректировками будут оплачивать зарплату, отпуск и больничный, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Конечно! Заработная плата сохранится в полном объёме. За это можно не беспокоиться.
В проигрышном варианте с экономической точки зрения останутся люди, которые уже спланировали свой отпуск.
По статистике, почти четверть россиян любят делать себе дополнительные каникулы на майские праздники. Между Первомаем и Днём Победы достаточно взять всего три-четыре дня отпуска, чтобы в итоге получилось целых 10 дней каникул. Но так было в предыдущие годы.
Так как нерабочие дни с 4 по 7 мая по указу президента не относятся к праздничным, работник неизбежно потеряет дни отпуска. В число дней отпуска они не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
При этом остальные сотрудники будут тоже отдыхать, но получат зарплату за весь период.
Если всё оставить как есть и не отзывать заявление на отпуск, то за четыре дня работник получит отпускные, которые оплатят по среднему заработку.
Зарплату за май отпускник получит без учёта новых нерабочих дней. Это связано с тем, что нормы времени за май не поменялись, а зарплату нужно считать исходя из старых норм времени, поясняет 26-2.ru.
Проще говоря, при расчёте зарплаты никаких доплат работнику не будет. Согласно нормам времени, в мае 31 день – 19 рабочих и 12 праздничных. Исходя из этих чисел и будет считать зарплату бухгалтерия.
Если вам уже выплатили отпускные, а затем вы решили отменить отпуск, вы можете вернуть деньги или написать заявление с просьбой удержать с вас переплату по отпускным из доходов.
В мае вы получите зарплату в полном объёме.
Комментарии
Нас больше волнует что делать с талонами и электронными очередями взятыми к к врачам, в пункты ГИБДД, на обмен прав и документов, с обменом паспартов? С нотариальными услугами?
Со сделками на недвижимость?
Значить про 31 декабря они три года думают.А здесь за 10 дней решение приняли. Произвол.
а на ваш вопрос ответов нет, по этому и молчат
вот кто придумал, пусть всем и оплачивает, и вопросы ему задавайте,
а у нас все на работу выходят, как обычный рабочий день!
Как легко быть добрым за чужой счет - там выходные, сям выходные... Оплачиваемые. "Государевым людям" оплатит бюджет, а остальным, хе-хе.... Большинство будет работать все равно.