Вторник, 27 Апрель, 12:58

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,77
€ 90,45
21°


4771372 +0
Обь
369см -44

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Длина моста на улице Челюскинцев в Барнауле после реконструкции составит 67 метров

, ИА "Амител"
В мэрии рассказали, как идут работы на путепроводе

Фото: barnaul.org

Реконструкция моста через Барнаулку по улице Челюскинцев продолжается в Барнауле. На сегодняшний день там уже демонтировали старые конструкции, провели работы по переносу электросетей, опор освещения и ввели в эксплуатацию пешеходный мост, сообщили в мэрии.

"Под новый мост установлены буро-забивные сваи, 20 трубостоек. После реконструкции на нём будет организовано две полосы движения, длина составит около 67 метров", – говорится в сообщении.

Напомним, что мост через Барнаулку ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Работы начались 1 февраля 2021 года. На проведение ремонта выделили почти 88 млн рублей. Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, однако подрядчик пообещал "приложить максимум усилий", чтобы завершить работы быстрее.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.04.2021 11:41
- гость -

После реконструкции на нём будет организовано две полосы движения,

Там весь затор был из за двух полос

27.04.2021 11:43
Виктор

А что будет с пешеходным мостом после завершения реконструкции? Может быть, его не совсем уберут, а просто перенесут вверх или вниз по течению — туда, где он нужен?

27.04.2021 12:14
Гость

2 полосы?
Идиоты

27.04.2021 12:21
- гость -

В мэрии рассказали, как идут работы на путепроводе

Путепровод - мост, сооружаемый на пересечении двух или более транспортных магистралей для обеспечения беспрепятственного движения в разных уровнях. Наиболее часто П. строят на пересечениях автомобильных и железных дорог, городских улиц с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

я так понимаю по руслу реки Барнаулка проведут транспортную магистраль )))

27.04.2021 12:31
- гость -

Я там ездил очень редко, но если память не изменяет, там и было две полосы. Так не правильнее бы было сразу сделать широкий мост? А ну да, о чем это я.., потом еще денег поиметь можно будет...

27.04.2021 12:32
- гость -

а что так долго и дорого делают? Как будто пирамиду Хеопса повторить собрались...

27.04.2021 12:40
- гость -


27.04.2021 12:32
- гость -
а что так долго и дорого делают?

Долго и дорого планируют мост на Новом Рынке через Ленина делать.
Два года.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:53
Ещё двое пациентов с COVID-19 умерли в Горном Алтае 0
12:40
Чудом сохранившуюся мельницу XIX века обнаружили в Алтайском крае 1
12:28
Житель Алтайского края украл гараж и попался полиции 0
12:15
В Алтайском крае умер заслуженный врач РФ Александр Шлегель 0
12:05
"Ростелеком" завершает программу по запуску бесплатного Wi-Fi в алтайских сёлах 1
11:55
Поклонники разозлились на Ольгу Бузову после выступления в Барнауле 17
11:43
Врач раскрыла смертельную опасность семечек 1
11:29
Длина моста на улице Челюскинцев в Барнауле после реконструкции составит 67 метров 7
11:16
Барнаульские врачи возмущены закрытием детсадов и школ с 4 по 7 мая 31
11:03
Студенты АлтГТУ получили именные стипендии от руководителей ведущих предприятий Алтая 0
10:52
В Алтайском ПФР рассказали, кто получит пенсию за май в апреле 0
10:41
Жителей Алтайского края спрашивают, когда следует отключить отопление 5
10:30
Прогулки по лесу запретят в Алтайском крае 3
10:19
Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
10:07
"Поймали момент". Что за цех открыл завод "Стройберг" и почему это важно для всего Алтая 12
09:55
Школы и детсады Алтайского края не будут работать с 4 по 7 мая 3
09:43
Жителей Алтайского края пугают "сухим законом" на майские праздники 6
09:29
Что такое "КР на СОИ" в квитанции и чем он отличается от ОДН? 4
09:15
Турцию закроют на жёсткий карантин из-за коронавируса 0
09:05
Мощь с комфортом. Барнаульцам эксклюзивно представили новый Mitsubishi Pajero Sport 0
08:52
Жара под +30 градусов и грозы накроют Алтайский край 0
08:39
Доктор Мясников рассказал, как лучше всего провести майские каникулы 1
08:27
Зубастые и опасные. Как по закону правильно выгуливать собак в городе? 0
08:15
Барнаульского подростка будут судить за попытку разбогатеть на закладках 1
08:02
13 миллиардеров появилось в России во время пандемии 17
07:47
Девушка без комплексов: как жительница Барнаула вышла в полуфинал конкурса "Мисс Офис" 24
07:33
"Длинные каникулы – это полный абсурд": алтайский бизнес о майском подарке Путина 40
07:20
Стирать, выбрасывать ненужное: что можно и нельзя делать в Великий вторник 0
07:03
От отделки до газификации. В Барнауле пройдёт выставка-ярмарка "Алтайстрой-Барнаул – 2021" 0
06:46
Полиция завела административное дело после проверки интервью Юрия Дудя 6
06:32
Волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки в Барнауле 10
06:17
Страстная неделя – 2021: как правильно подготовиться к Пасхе и всё успеть. Инфографика 0
06:01
Дожди и грозы обещают в Алтайском крае 27 апреля 2
23:45
Такой день. Падение в рейтинге уровня жизни и перформанс в Мизюлинской роще 0
23:11
Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы 6
22:43
С алтайского сельхозпредприятия похитили запчасти на 200 тысяч рублей 1
22:09
Голикова заявила, что организации должны сами принять решение о продлении выходных 2
21:38
Трое бийчан срезали с железнодорожных путей почти девять тонн рельсов 1
21:10
Барнаульские водители своими рукам заделали ямы на дорогах 4
20:41
Жительница Заринска убила мужа за то, что он постоянно её избивал 1
20:08
В Барнауле ремонтируют дорогу на площади Победы 0
19:42
Путин не будет отдыхать на майские праздники 9
19:06
Онлайн-конкурс "Мои Госуслуги" проводят в Алтайском крае 0
18:38
Сельский блокбастер. Алтайские рецидивисты угнали машину и устроили себе приключение 0
18:10
Россияне рассказали, какой доход необходим им для достойной жизни 0
17:54
Сотрудники алтайского детсада массово уволились из-за оскорблений со стороны начальства 1
17:41
Четверть миллиарда рублей выделили на стимулирование деятельности муниципалитетов на Алтае 1
17:29
Барнаульцев довезут до храмов в пасхальную ночь 2
17:17
В России могут ограничить экспорт бензина 2
17:05
Алтайский край оказался в нижней части рейтинга регионов по качеству жизни 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.