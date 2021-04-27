Длина моста на улице Челюскинцев в Барнауле после реконструкции составит 67 метров

Фото: barnaul.org
Реконструкция моста через Барнаулку по улице Челюскинцев продолжается в Барнауле. На сегодняшний день там уже демонтировали старые конструкции, провели работы по переносу электросетей, опор освещения и ввели в эксплуатацию пешеходный мост, сообщили в мэрии.
"Под новый мост установлены буро-забивные сваи, 20 трубостоек. После реконструкции на нём будет организовано две полосы движения, длина составит около 67 метров", – говорится в сообщении.
Напомним, что мост через Барнаулку ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Работы начались 1 февраля 2021 года. На проведение ремонта выделили почти 88 млн рублей. Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, однако подрядчик пообещал "приложить максимум усилий", чтобы завершить работы быстрее.
Комментарии
После реконструкции на нём будет организовано две полосы движения,
Там весь затор был из за двух полос
А что будет с пешеходным мостом после завершения реконструкции? Может быть, его не совсем уберут, а просто перенесут вверх или вниз по течению — туда, где он нужен?
2 полосы?
Идиоты
В мэрии рассказали, как идут работы на путепроводе
Путепровод - мост, сооружаемый на пересечении двух или более транспортных магистралей для обеспечения беспрепятственного движения в разных уровнях. Наиболее часто П. строят на пересечениях автомобильных и железных дорог, городских улиц с интенсивным движением транспорта и пешеходов.
я так понимаю по руслу реки Барнаулка проведут транспортную магистраль )))
Я там ездил очень редко, но если память не изменяет, там и было две полосы. Так не правильнее бы было сразу сделать широкий мост? А ну да, о чем это я.., потом еще денег поиметь можно будет...
а что так долго и дорого делают? Как будто пирамиду Хеопса повторить собрались...
27.04.2021 12:32
- гость -
а что так долго и дорого делают?
Долго и дорого планируют мост на Новом Рынке через Ленина делать.
Два года.