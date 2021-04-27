Комитет по земельным ресурсам Барнаула отменил проведение аукционов для передачи в аренду под жилую застройку двух участков на улице Взлётной, сообщает "Банкфакс".
По информации издания, торги были запланированы на 17 мая. Суммарная площадь лотов по адресам ул. Взлётная, 2г и 2д, составила 25,3 тысячи квадратных метров, а их совокупная цена – 37,4 млн рублей в год. Власти планировали передать землю во временное пользование на 10 лет и 8 месяцев.
Изначально в этих местах предполагалось строительство парковых зон. На территории находятся самовольно возведённые гаражи, которые будущему арендатору предлагали снести за свой счёт.
Ранее жильцы трёх высоток на улице Гущина вышли на митинг, чтобы остановить строительство многоэтажки в их "дворе". Барнаульцы считают, что дома будут разрушаться из-за строительных работ, а новый ЖК перекроет им солнце и лишит единственного места для парковки автомобилей.
Комментарии
Аукцион на застройку бывших парковых зон отменили в Барнауле
Навсегда или на какое-то время?
Это мудрое решение. "Зелёные лёгкие" там нужны
На праздники, ну, в крайнем случае, до выборов.
Определяйте под застройку не город, а пригород. Осваивайте демидов парк , целые районы напланировали, лентореза приглашали - что теперь заднюю врубили?
Ну все, ни парка теперь ни новых домов. Свинарник этот с алкашами и наркоманами останется!!!
Отложили на время. Сейчас Гущина протолкнут, ЦУМ надо тоже двигать , Речной, Смирнова. Слишком много возбудившихся жителей. Дозировано надо-дозировано. Вот Рэдинсон отменили а потом и отдали другому застройщику, как улеглось все. И тут надо, не хуже сработать
27.04.2021 14:39
- гость -
приболел что ли? там поле.
27.04.2021 15:34
- гость -
ты пройди это поле от одного угла до другого и не замарайся)) поле там...))
там свинарник и уже давно.