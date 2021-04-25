Митинг против точечной застройки прошёл в Барнауле

Жители Барнаула 25 апреля вышли на митинг против точечной застройки. Согласованное мероприятие прошло на площади Мира.
Люди держали в руках плакаты с надписями "Томенко, почему ты нам не помогаешь" и "Мы не хотим жить в склепе".
По данным телеграм-канала "Алтайские крайности", на площади собралось около 300 человек. Люди обсуждали проблемы строительства домов на улице Гущина, в квартале Невском, посёлке Западном и на Речном вокзале.
Отмечается, что активисты смогли договориться об объединении и координации своих действий.
Напомним, что администрация Барнаула предложила жителям улицы Гущина "скинуться" и выкупить у компании "Регионстрой" скандальный участок, где девелопер планирует возвести девятиэтажку. Жители так и не поняли – шутят чиновники или нет, ведь застройщик даже отказался называть цену на участок: мол, люди однозначно не потянут покупку.
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