"Алтайкрайгазсервис" заподозрили в необоснованном завышении цен

ОАО "Алтайкрайгазсервис" стало фигурантом антимонопольного дела по признакам нарушения федерального закона о защите конкуренции, сообщили amic.ru в пресс-службе УФАС России по Алтайскому краю.
Причиной для проверки послужили многочисленные жалобы жителей региона на резкое увеличение стоимости доставки газа в баллонах. Так, с 2020 года отмечают почти четырёхкратный рост – с 75 до 297 рублей и с 150 до 594 рублей за баллоны на 27 и 50 литров соответственно.
"Есть основание полагать, что на фоне экономической ситуации для компенсации недополученных доходов общество необоснованно завысило цену на доставку бытового газа. По нашей информации, цена на данную услугу, сформированная ОАО "Алтайкрайгазсервис" в период с января по апрель, существенно превышает сумму необходимых для реализации этой услуги расходов и прибыли", – заявил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.
Первое заседание по делу назначили на 19 мая.
Напомним, в 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то к началу апреля её цена увеличилась почти до 30 тысяч.
Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно.
Проработать ещё полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет. В результате возникали перебои с поставками газа во многие районы и города Алтайского края.
Для стабилизации ситуации губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о порядке предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа.
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