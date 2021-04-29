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Росстат обязали улучшить методику подсчета доходов населения

, ИА "Амител"
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, точные показатели нужны для решения государственных вопросов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о необходимости изменить методологию подсчета доходов населения. Его словам, публикуемые Росстатом данные вызывают "очень большую дискуссию".

  

Как сообщает ТАСС, министр отметил, что доходы населения должны стать ключевым направлением модернизации статистики. Сейчас регулярно происходят расхождения между данными по доходам жителей страны в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными.

Как заметил Решетников, в годовой статистике разрыв уменьшается, однако квартальные данные нужны для принятия решения в области социальной и бюджетной политики   в результате вопросы обсуждаются на основании неточной статистики. Кроме того, она вызывает сомнения и у людей.

"Люди начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями", – напомнил министр.

Напомним, что ранее официальную статистику раскритиковал миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, половина населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума, а официальная статистика "жонглирует" цифрами. Позднее он удалил сообщение, из-за чего на него обрушилось негодование пользователей Сети.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.04.2021 07:02
- гость -

Какие доходы у простого населения.

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