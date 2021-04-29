КПРФ будет судиться с мэрией Барнаула из-за отказа в первомайском митинге

КПРФ собирается судиться с мэрией из-за запрета на проведение первомайского митинга. Заседание по оспариванию отказа городских властей состоится 30 мая.
Как сообщает алтайское отделение партии, в этот раз мэрия отказала коммунистам по причине несоответствия цели мероприятия заявленной форме.
"Выражение и формирование общественного мнения в связи с праздником 1 Мая – "Днём международной солидарности трудящихся" не соответствует заявленной форме публичного мероприятия – митинг – а также не позволяет утверждать, что такая цель является определённой, имеет однозначное истолкование, в том числе отражает планируемый результат", – цитирует отказ крайком КПРФ в своем Telegram-канале.
Кроме того, в отказе администрация указала на то что территория площади Советов находится вблизи от автомагистрали, а потому там нельзя проводить митинги. При этом ранее площадка под такой запрет не попадала и различные партии проводили там мероприятия.
Напомним, что 19 апреля Мария Прусакова записала видеообращение к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации.
В нём она отметила, что мэрия отказала коммунистам в возможности возложить цветы к памятнику 22 апреля и призвала "проявить политическую волю" и дать возможность жителям Алтайского края устроить 1 мая "санкционированную праздничную демонстрацию, посвящённую Дню солидарности трудящихся".
Коммунисты уже обращались в Центральный районный суд, однако он отказал им в иске. Теперь рассмотрением дела займется в алтайской краевой инстанции.
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