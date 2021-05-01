В Горно-Алтайске ввели режим ЧС из-за паводка

Уровень воды в реках Майма и Улалушка превысил критическую отметку, в результате чего оказались подтоплены десятки домов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим в республиканской столице введён режим чрезвычайной ситуации.
"В настоящее время имеется информация о подтоплении 35 домовладений, два человека эвакуировано в пункт временного размещения, развёрнутый на базе лицея №1 им. М.В. Карамаева, – уточнили в мэрии. – Всем службам, силам и средствам даны указания обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации ЧС".
Организован постоянный мониторинг ситуации. Населению организуют выдачу дренажных насосов, мотопомп, тепловых пушек и осушителей воздуха.
В случае угрозы подтопления жителям республиканской столицы рекомендуют обращаться по телефонам 112 и 8 (38822) 2-24-35.
Напомним, 30 апреля в Республике Алтай для всех видов транспорта закрыли движение на участке Чуйского тракта. Причиной стало подтопление проезжей части из-за подъёма воды в реке Иша. По информации ГУ МЧС России по Республике Алтай, в регионе подтоплено несколько населённых пунктов.
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