Несколько населенных пунктов подтопило в Республике Алтай

В ГУ МЧС по Республике Алтай уточнили информацию по паводковой ситуации. В регионе подтоплено несколько населенных пунктов.
В населенном пункте Талон талыми водами подтоплено 2 дворовые территории, эвакуировано два местных жителя, пенсионеры (размещены у родственников), домашний скот отогнан на возвышенность. У села Советское закрыт участок дороги для всех видов транспорта. Здесь также 10 жилых домов отрезаны водой, проведена эвакуация 8 жителей из них 3 детей, размещены у родственников.
В селе Улалушка затруднен проезд к 4 домам по ул. Центральная. В селе Алферово произошло подтопление рекой Улалушка одного жилого дома по ул. Центральная, 2А, проживают 4 человека (2 ребенка) эвакуированы, размещены у родственников.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай для всех видов транспорта закрыли движение на участке Чуйского тракта. Причиной стало подтопление проезжей части из-за подъёма воды в реке Иша.
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