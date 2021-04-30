Из-за разлива реки в Республике Алтай перекрыли подъезд к Телецкому озеру. Обновлено

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
В Республике Алтай для всех видов транспорта закрыли движение на участке Чуйского тракта. Причиной стало подтопление проезжей части из-за подъёма воды в реке Иша.
"Движение всех видов транспорта прекращено с 17:00 (13:00 мск) 30 апреля на участке автодороги Горно-Алтайск – озеро Телецкое с 66-го по 90-й км (Республика Алтай, село Советское)", – рассказали в ФКУ Упрдор "Алтай".
На участок направили восемь самосвалов, три тяжёлых колёсных трактора и пять экскаваторов. Заготовлен запас бутового камня, установлено дежурство, безопасность обеспечивают экипажи ДПС.
Альтернативный подъезд к Телецкому озеру организован по дороге Бийск – Турочак – Верх-Бийск – Артыбаш.
Также наблюдается повышение уровня воды в реках в Чойском и Турочакском районах. Здесь, а также в Майминском районе работают оперативные группы.
"Главам муниципальных районов и городского округа рекомендовано привести к реагированию силы и средства муниципалитетов, организовать информирование населения о гидрологической ситуации на водных объектах и территории муниципальных образований и действиях при подтоплении жилых помещений; проверить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения; обеспечить безопасное функционирование гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, организовать работу дополнительных водомерных постов", — отметили в региональном МЧС.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.
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