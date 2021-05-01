Как прошёл праздник "Цветение маральника" в Алтайском крае. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Наталья Кувшинова и тысячи других гостей приняли участие в празднике "Цветение маральника". Глава региона поприветствовал собравшихся и объявил об открытии летнего туристического сезона в регионе.
"Алтайский край на карте всех прекрасных достопримечательностей Российской Федерации занимает особое место. Здесь можно найти всё: и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют, и места для тех, кому, может быть, необходимо одиночество. Всё это есть у нас в регионе, – подчеркнул Томенко в обращении к отдыхающим. – К тем семи чудесам света, которые мы знаем, Алтайский край, конечно, может добавить свои: и Малиновое озеро в Благовещенском районе, и сотни лебедей, которые зимуют на незамерзающем озере в Советском районе, и поезд, который идёт прямо по озеру в поселке Бурсоль, недалеко от Славгорода, и многие другие достопримечательности".
Возможность увидеть первые кусты цветущего маральника – далеко не единственная причина посетить праздник. Он вобрал в себя множество развлечений: от выступления творческих коллективов до ярмарок сувениров и ремесленных изделий, фотозоны и выставок.
Так, в этом году на озере Бирюзовая Катунь впервые показали экстремальное шоу флайбордистов, которое прошло в формате гидроцирка. Видео с их синхронными трюками можно посмотреть по ссылке.
Не остался в стороне от веселья и губернатор. Гости мероприятия могли увидеть его поющим "Ой, мороз, мороз" (кстати, как поёт Томенко, можно послушать здесь), держащим в руках баян и даже с банным веником.
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