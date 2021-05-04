В Барнауле ограничили движение на участке Объездной дороги

Движение по Объездной дороге в Барнауле ограничили из-за проведения ремонтных работ, информирует пресс-служба "Алтайавтодора".
"С 4 мая на участке от ул. Власихинская до ул. Кутузова будут продолжены работы по ремонту дорожного покрытия", — предупредили в организации.
В связи с этим автомобилистов призвали заранее выбирать другие пути объезда. Это позволит избежать пробок и аварийных ситуаций.
Напомним, в конце апреля на участке шоссе Ленточный бор от Власихинской до путепровода также проходили ремонтные работы. Тогда дорожники организовали поочерёдное движение по одной полосе, из-за чего в том районе образовались большие пробки.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начали ремонтировать проезжую часть на улице Парфёнова от Старого моста до улицы Воровского. Кроме того, специалисты реконструируют мосты через Власиху по улице Мамонтова и через Барнаулку по улице Челюскинцев, а также чинят дорогу по Северному Власихинскому проезду.
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