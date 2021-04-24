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В Барнауле на четыре дня ограничат движение на участке Объездной дороги

, ИА "Амител"
Для движения будет открыта одна полоса
Фото: Минтранс

Фото: Минтранс

С 26 по 30 апреля на участке Объездной дороги протяжённостью 450 метров от Власихинской до путепровода будут проводиться ремонтные работы. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Дорожники организуют поочерёдное движение по одной полосе. 

"В дальнейшем планируется провести реконструкцию этого участка для увеличения его пропускной способности. На данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика для проектирования развязки. По окончании разработки проекта будут утверждены сроки выполнения работ", – отметили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что в районе остановки "Пивзавод" установили сенсорный светофор. Теперь, чтобы перейти дорогу, пешеходам нужно приложить ладонь к специальному датчику. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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