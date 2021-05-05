Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе", — сказал парламентарий.
Ранее зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило о начале третьей волны коронавируса в России. И, по данным издания, виноват в этом низкий спрос на вакцину. Однако позднее оперштаб по борьбе с инфекцией опроверг информацию агентства, заявив, что эпидситуация на сегодняшний день остаётся стабильной и находится под полным контролем.
Комментарии
Не спасают глюкозки статистику
Спрос на вакцину действительно низковат, при том, что сейчас ее везде завезли. 11 место в мире по вакцинации. На 10-м Индонезия.
5.05.2021 07:38
- гость -
Сам ты как Глюкозка, у которой "самая красивая попа". Туповат.