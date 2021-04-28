Оперштаб опроверг заявление о третьей волне коронавируса в РФ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг информацию издания Bloomberg о том, что в России началась третья волна коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно – эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остаётся стабильной и находится под полным контролем оперштаба", – подчеркнули в структуре.
В частности, о стабильной ситуации свидетельствуют данные официальной статистики. Так, 28 апреля впервые с сентября 2020 года число заразившихся за сутки упало ниже 8 тысяч.
Вместе с тем в оперативном штабе призвали граждан "максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и обязательно пройти вакцинацию". От этого зависит, как будет развиваться обстановка дальше, отметили в структуре.
Напомним, по информации Bloomberg оптимистичные оценки ситуации с ковидом, которые даёт Кремль, привели к низкому спросу на вакцину и к тому, что россияне больше не боятся вируса. Это и спровоцировало третью волну ковида, уверены в издании.
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