Странное выступление главы Алтая сравнили с "поздним Брежневым"

Видеозапись с выступления главы Республики Алтай Олега Хорохордина на открытии арт-объекта, посвящённого 265-летию вхождения алтайского народа в состав России, попала в социальные сети и вызвала неоднозначную реакцию публики.
На кадрах видно, как руководитель региона поздравляет собравшихся, но речь его сбивчива и местами заторможена, а отдельные слова в ней и вовсе сложно разобрать.
После этого некоторые жители Алтая обеспокоились по поводу здоровья Хорохордина, другие же возмутились из-за появления на торжественном мероприятии в таком виде.
К последним относится и глава духовного центра тюрков "Кин Алтай" Акай Кине. Шаман сравнил его выступление с "поздним Брежневым" и выразил "глубокое возмущение неподобающим поведением" главы региона.
Кине направил обращение руководителю администрации президента РФ Антону Вайно (как органу, предложившему Хорохордина на пост главы региона) и председателю государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай Артуру Кохоеву, в котором говорится, что Хорохордин находился в "неадекватном состоянии".
"Своим выступлением на открытии арт-объекта, посвященного вхождению алтайцев в состав Российского государства, данное лицо оскорбляет статус государственного чиновника, имя русского человека и статус главы Республики Алтай", – заявил лидер духовного центра тюрков "Кин Алтай".
Напомним, 15 февраля духовный центр тюрков "Кин Алтай" распространил пресс-релиз о том, что глава республики явился на гору Тугая, где традиционно проводится церемония, и запретил шаману Акаю Кине вести мероприятие. В ответ шаман "выгнал Олега Хорохордина" и "лишил его благословения", заявил представитель "Кин Алтай".
Позднее пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов опроверг информацию об "изгнании" чиновников с мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по алтайскому календарю.
По его словам, сначала Акай Кине и его последователи провели своё мероприятие, а затем уже началась "традиционная запланированная обрядовая часть праздника Чага Байрам с участием старейшин, общественников, жителей Горно-Алтайска и представителей органов исполнительной и законодательной власти".
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