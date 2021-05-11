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Минздрав РФ утвердил трёх кандидатов на пост ректора АГМУ

, ИА "Амител"
Двое претендентов на кресло руководителя вуза не прошли аттестацию
Фото: asmu.ru

Фото: asmu.ru

Аттестационная комиссия федерального Минздрава определила кандидатов на должность ректора Алтайского государственного медуниверситета. Решение коллегии опубликовали на официальном сайте вуза 11 мая.

Аттестацию прошли нынешняя и.о. руководителя Ирина Шереметьева, и.о. проректора по учебной работе Игорь Бабушкин, а также и.о. проректора по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов.

А вот завкафедрой пропедевтики детских болезней Юрий Лобанов и доцент кафедры судебной медицины АГМУ Сергей Фоминых на кресло ректора уже претендовать не смогут: собеседование они не прошли.

Таким образом, бороться за пост руководителя вуза теперь будут трое из пяти заявленных ранее кандидатов.

Ранее ректором АГМУ был Игорь Салдан. В ноябре 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой его уволили с должности. Салдан решил вернуть себе пост и в конце 2019-го подал иск в Центральный районный суд Барнаула.

Однако судье потребовалось всего одно заседание, чтобы принять решение об отклонении иска Салдана. В апреле 2021 года ему не удалось оспорить решение.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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