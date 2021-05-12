Доктор Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных людей

Малоподвижный образ жизни крайне опасен для тяжелобольных людей, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит РИА Новости.
Именно поэтому, если человек столкнулся с тяжёлыми заболеваниями, необходимо регулярно двигаться и не прекращать физическую деятельность. При этом двигаться нужно даже лежачим больным, выполняя специальные упражнения в кровати.
"Если тяжёлый больной, пожилой больной, онкологический больной слёг – он уже не встанет. Ему надо ходить!" – подчеркнул специалист.
Ранее Александр Мясников опроверг миф о магнитных бурях. По его словам, в болезнях человека виновато не столько возмущение геомагнитного поля, сколько нездоровый образ жизни.
Комментарии