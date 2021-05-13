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Мумии животных и 600 телевизоров. Куда сходить в "Музейную ночь" в Барнауле?

, ИА "Амител"
В этом году не будет единого билета, но зато много интересных и крутых площадок
Фото: кадр из фильма 'Ночь в музее'

Фото: кадр из фильма "Ночь в музее"

Всероссийская акция "Музейная ночь" пройдёт 22 мая в Алтайском крае в 15-й раз. В этом году её решили совместить с этапом Кубка мира по гребле. Чтобы развлекать барнаульцев и гостей турнира из других регионов страны (таких ожидают несколько тысяч человек), музеи города приготовили интересную программу. Рассказываем, куда сходить в "Музейную ночь" в этом году.

Сколько музеев принимают участие в акции?

90 по всему Алтайскому краю. 57 из них – в Барнауле. В этом году "Музейная ночь" пройдёт под девизом: "Больше чем музей..." Акция посвящена Международному дню музеев, Году науки и технологий в России, 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова, 80-летию со дня рождения актёра театра и кино В.С. Золотухина, второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и году десятилетия детства.

Какие площадки самые интересные?

Все. Гости увидят выставки, редкие экспонаты, кинопоказы, театрализованные представления, поучаствуют в мастер-классах и экскурсиях. Так, в Алтайском художественном музее можно будет расписать весло для гребли. В краеведческом музее расскажут об истории города. В этом году, кстати, выставочные залы будут расположены рядом с Государственной филармонией Алтайского края (ул. Ползунова, 39).

Впервые в акции в краевой столице примет участие Музей истории образования им. П.П. Костенкова Алтайского государственного педагогического университета. Там расскажут о первом ректоре вуза Алексее Щекотинском, который дружил с Надеждой Крупской. Кроме того, посетителям музея прочитают лекцию о космосе.

В Музее анатомии животных Алтайского государственного аграрного университета можно будет мумифицировать животное: кошку, ежа или крысу. Также вас научать искусству бальзамирования. В Клубе-музее коллекционеров вы увидите самую большую в стране выставку старинных телевизоров. Всего более 600 экземпляров.

Общую программу акции "Ночь музеев –  2021" можно посмотреть в официальной группе акции в социальной сети "ВКонтакте".

Во сколько и где стартует акция?

В 18:00 на улице Мало-Тобольской. Там пройдёт небольшой концерт с участием местных артистов. Все музеи города и края начнут принимать посетителей с 19:00. Ожидается, что акция продлится до полуночи.

Сколько стоит билет?

В этом году от единого билета решили отказаться. Большинство площадок будут работать бесплатно. Цена билета для взрослых и студентов составит 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а для дошкольников и вовсе бесплатно.

А общественный транспорт будет ходить до полуночи?

Да. Но только в центре города. Если захотите уехать на другой конец Барнаула на автобусе, то лучше не гулять по музеям до полуночи.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.05.2021 06:54
Wert

Интересно, а есть музей в нашей столице где картины мирровых художников можно посмотреть? Или нам только кошек мумифицировать ?))

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