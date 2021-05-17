16-этажную "свечку" вместо парковки предлагают построить в новом квартале Барнаула

Участок на ул. Сиреневая, 38 / Фото: Avito.ru
16-этажный многоквартирный дом предлагают возвести в микрорайоне на окраине Барнаула. Участок, где может появиться многоэтажка, сейчас выставлен на продажу за 37 млн рублей.
Площадка располагается в квартале 2009 (ограничен улицами Балтийская, Сергея Ускова, Сиреневая и Северным Власихинским проездом), по соседству с уже построенными ЖК "Адмирал" и "Матрёшки".
В объявлении о продаже объекта сказано, что площадь участка составляет 0,5 га, а подходит он "для строительства коммерческой недвижимости, но возможно поменять назначение на строительство многоэтажного дома до 16 этажей".
По информации публичной кадастровой карты, на земле разрешено строить паркинги и магазины. Согласно проекту планировки квартала, изначально на продаваемом участке и был предусмотрен многоуровневый паркинг, однако затем он "исчез" из документации.
Квартал 2009 был продан на аукционе в 2014 году новосибирской компании "Вира-Строй" (она возводит ЖК "Матрёшки"). Сумма сделки составила 206,7 млн рублей.
Острый вопрос
Проблема земельных участков для комплексного строительства уже несколько лет тревожит региональных девелоперов. Ещё с конца 2019 года они просили чиновников города сформировать в Барнауле банк участков под жилищное строительство.
В нём должен быть перечень территорий, которые подходят для застройки. Альтернативой такому документу стал реестр земель, подготовленный управлением Росреестра.
Ведомство нашло в городе девять крупных участков, которые подходят для возведения многоквартирных домов. Самый большой из них – квартал 800 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (для сравнения: площадь Железнодорожного района Барнаула – 1550 га). На нём, по подсчётам экспертов, можно возвести более 300 многоквартирных домов, а также несколько школ и детских садов.
Также в реестр попал квартал 2012, земли в посёлке Южном (ул. Мусоргского, 36), на Сулиме (ул. Сухэ-Батора, 39), на Горе (четыре участка на ул. Нагорной, где сейчас работает компания "Строительная перспектива").
Комментарии
Не новости .
Посмотрел на фото.
Можно и две свечки впихнуть.
Бабла срубить больше.
Девелоперов тревожит только прибыль. При себестоимости однушки 33 кв. м. в 300 тыс руб. ( Конечно при наличии собственного ЖБИ), вот они и втыкают куда только можно!
ой да там столько места.. впихивать неперепихивать
А тем временем в Москве и Московской области вводят нормы обязывающие возводить застройщиков дома с изолированными дворами БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ.
Когда покупала квартиру в Матрешках, то Вира-Строй представила проект с парковкой, точнее там предполагались гаражи, а теперь вот оно как обернулось.
30 000 * 12 * 5 = огромная сумма.
Когда то хрущевки считались не престижным жильем. А их строили чтобы расселить людей из бараков и строили вполне нормально и по расстоянию между домами и по озеленению. Кто бы мог подумать, что спустя 60 лет дойдет до такого ужаса, что эти хрущи уже выглядят нормальной застройкой по сравнению вот с этим. К сосущим деньги с этой страны вопросов нет, а вот кто это покупает жить и еще хвалит, этого я понять не могу.