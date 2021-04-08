Жилой комплекс с фонтаном и детским садом построят на Горе в Барнауле

В Барнауле на Горе возводят квартал, в котором будут проживать три тысячи жителей. Застройщик – "Строительная перспектива" – обещает, что на территории также появятся детский сад, ясли, рекреационная зона и наземный паркинг. На градостроительном совете 7 апреля компания показала, как будет выглядеть уже третий дом в этом квартале. При этом на Горе девелопер планирует "задержаться" на несколько лет: он готов возвести ещё два дома, а после – осваивать и ближайшие к микрорайону участки. Сейчас инвестор ждёт, когда мэрия выставит на аукцион участок площадью 8 га, на котором можно построить микрорайон из восьми (и даже больше) домов.
16 или 24
Возводить дома на Горе "Строительная перспектива" начала в конце 2020 года. Первыми на участке выросли две высотки: 10-этажка на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 16-этажка на ул. 6-й Нагорной, 15г/2.
На градостроительном совете 7 апреля застройщик показал проект третьего здания (ул. 6-я Нагорная, 15г/7). Оно будет 16-этажным, рассчитано на 160 квартир (студии, "двушки", "трёшки" и четырёхкомнатные). Рядом с домом спроектирована парковка на 110 автомобилей. Представитель компании "АрхИ Групп" (которая и разрабатывала проект дома) отметил, что в процессе строительства этажность здания может вырасти сразу на восемь этажей.
"Дом спроектирован в 16 этажей, но возможен "рост" до 24-х. Но даже при увеличении этажности технико-экономические показатели (по количеству парковок, площади озеленения и др., – прим. ред.) не нарушены. На участке предусмотрена огромная территория для спортивных игр, для отдыха взрослого населения, детские площадки, фонтан", – сообщил докладчик.
Территория отдыха будет общей с соседним домом (ул. 6-я Нагорная, 15г/10), добавил присутствовавший на заседании руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков. Благодаря такому объединению жильцы обоих зданий получат комфортную и просторную рекреационную зону.
"Благоустройство на каждом участке было бы неполноценным. Сейчас мы предусмотрели единую территорию, не разделённую границами. В будущем эта зона будет эксплуатироваться единым комплексом", – сказал бизнесмен.
Меньше домов, больше комфорта
На градсовете девелопер показал и план всего микрорайона. Изначально документ был разработан ещё в 2013 году, когда строить в квартале планировала компания "СтройГАЗ". Здесь были запроектированы 11 многоэтажек и детский сад на 180 мест.
"Строительная перспектива" переработала проект и отказалась от трёх домов. Это позволило увеличить вместимость детского сада в два раза и предусмотреть в квартале паркинг.
Кстати, два дома в микрорайоне уже почти сданы. Речь идёт о ЖК "Хорошоево" (ул. 6-я Нагорная, 15г/8 и 15г/9) от компании "Домстрой-Барнаул". После сдачи многоэтажек в четвёртом квартале 2021 года компания покинет площадку. Оставшиеся пять домов будет возводить "Строительная перспектива".
"В проекте от 2013 года все парковки были вынесены в одну зону. Чтобы добраться от них до домов, надо было пройти 200-400 метров. В новом проекте планировки домов будет не 11, а 8. Соответственно, в квартале снизилось и количество жителей. Раньше микрорайон был рассчитан на 4936 человек, сейчас – на 2787. Детский сад рассчитан на 320 мест, ещё 60 мест предусмотрено в яслях", – объяснили проектировщики.
"Рабочий вопрос"
Участники градсовета одобрили возведение дома на ул. 6-й Нагорной, 15г/7, но указали, что в квартале отсутствует школа. По словам архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова, ближайшее образовательное учреждение, куда смогут ходить дети, – школа № 48 (ул. Фомина, 130). Она расположена почти в полутора километрах от ЖК и уже сейчас переполнена.
В ответ Андрей Комяков предложил спроектировать школу в соседнем квартале, который скоро отдадут барнаульским девелоперам под высотную застройку. До 2021 года эта территория находилась в санитарной зоне очистных сооружений барнаульского водоканала – строить на ней жильё было запрещено. Однако не так давно водоканал начал использовать новую технологию очищения воды (вместо жидкого хлора используется поваренная соль, – прим. ред.), и санитарную зону сократили.
На освободившихся восьми гектарах, по оценкам "Строительной перспективы", можно возвести 80 тыс. квадратных метров жилья. Это даже больше, чем в застраиваемом квартале – здесь планируется 69 тыс. "квадратов".
"На этапе утверждения следующей части проекта (тех самых 8 га, – прим. ред.) можно обсуждать строительство школы", – отмечает Андрей Комяков.
Однако планируемый микрорайон может "подпортить" жизнь проживающим в "Серебряном бору", считает депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.
"У меня есть недвижимость в ЖК "Три фонтана", на Змеиногорском тракте, 104. Когда строили ЖК, был один подход, но затем вдоль Змеиногорского возвели много высотных домов. В результате плотность застройки выросла, "элитность" снизилась. Я так понимаю, что левая часть (уже застраиваемый квартал, – прим. ред.) будет элитной, а в правой (которая раньше принадлежала водоканалу, – прим. ред.) планируются 25-этажки, плотность населения будет выше", – предполагает депутат.
Руководитель "Строительной перспективы" подчёркивает: предложенная компанией концепция застройки нового микрорайона – это рабочий вариант. Кто будет возводить там жильё и какими будут дома, станет известно только после проведения аукциона.
"Да, в правой части спроектировано 80 тысяч "квадратов". Но всё решит будущий аукцион, который может состояться через год-два. Проект планировки квартала будут разрабатывать и утверждать отдельно. На этом этапе комитет по строительству, общественность могут высказать свои предложения, мы уменьшим плотность застройки до 60 тыс. или увеличим до 100. Это вопрос рабочий. Да и кто будет застраивать правую часть квартала – неизвестно. Это могут быть Гатилов, Отмашкин (Юрий Гатилов, руководитель компании "Жилищная инициатива", Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз", – прим. ред.)", – отмечает Андрей Комяков.
Председатель комитета по строительству Антон Воробьёв добавляет: санитарно-защитная зона водоканала уже официально сокращена, и участок площадью 8 га выведен из-под ограничений. А потому мэрия скоро может выставить его на торги.
"Санитарно-защитная зона уже изменена, границы её установлены, внесены сведения в ЕГРН. В генплане тоже откорректированы зоны ограничений, установлена функциональная зона для жилой застройки. По генплану защитная полоса сохраняется только вдоль ограды очистных сооружений. Никаких проблем для реализации проекта нет, и в случае принятия решения о проведении аукциона будет уведомление", – резюмирует чиновник.
Что известно о микрорайоне на Горе?
Квартал в нагорной части, в котором работает "Строительная перспектива", начала осваивать компания "СтройГАЗ" ещё в 2015 году. Микрорайон получил название Моховая поляна. В нём должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с панорамным остеклением и огромными лоджиями.
Застройщик привлёк подрядчиков и начал работы, но вскоре обанкротился и заморозил площадки, а земли передали в краевую собственность. Два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/8, и 15г/9) в 2018 году забрал "Домстрой-Барнаул". Именно он был у "СтройГАЗа" подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных "свечек". Проект получил название "Хорошоево".
В 2019-м "Домстрой-Барнаул" арендовал ещё два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 15г/6), а одна земля (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2) ушла с торгов компании "Барнаулкапстрой".
В конце 2020 года "Строительная перспектива" забрала участки у "Домстрой-Барнаул" и "Барнаулкапстроя", выиграла аукцион ещё на одну землю (ул. 6-я Нагорная, 15г/3) и теперь в одиночку застраивает квартал.
Комментарии
"Я построю свой парк... С блэкджеком и шлюпками!"
И едут они в город все по змеиногорскому тракту, который давно пора до 6 полос рассширить. И все котеджи депутатов на горе падают в цене, потому что ехать ты будешь вечно. И в школы все в город возят. Град совет это кучка корумпированных архитипов. Кто больше занес, тот и строит.
оторый давно пора до 6 полос рассширить - улицы в городе не расширишь, в итоге все равно стоять будете, но тебе этого не понять
А школы там где? А садик потом опять снесут? Это же Комяков опять.
На горе все можно расширить, но вам и заград комитету это не понять, деньги тогда не в те карманы потекут.
Дно какое-то, а не проект.
Как обычно, ничего не предусмотрено, никакой инфраструктуры, потом когда нибудь построят может быть, а пока покупайте наши квадратные метры.. Вот и вся концепция микрорайона.
че привязались школы/садик может там будут жить только бездетные и взрослые пенсионеры, а кому нужны школы нефиг там вообще селиться что бы не ныть
Элитное гетто. Элитное и 24 этажа это несовместимые понятия.
Смутило другое: 3 тысячи человек и парковка на 110 машин!?!?
Это 27 человек на один автомобиль!!!
В этом вопросе опять искусственно провоцируют конфликт!? Я бы даже сказал проектируют конфликт...
Есть вообще какие то нормативы по парковке на количество человек?
Есть кто строители, проектировщики?
Нормальный проект, вам уже ничего не нравится. Нытики ходите с аборигеном за руки взявшись из рубрики в рубрику и гундоносите днями одно и то же. А что хорошо сами уже не знаете. Нет примеров.
В лесу воткнуть свечку и все "элита" )
я так понимаю ленточный бор в черте города весь изведут...
"Смутило другое: 3 тысячи человек и парковка на 110 машин!?!?
Это 27 человек на один автомобиль!!!"
А прочитать не между строк, не?
110 авто - для 16-этажки!
А в квартале будет паркинг.
"Это позволило увеличить вместимость детского сада в два раза и предусмотреть в квартале паркинг".
Зачем на Горе 16-этажки? Там можно ещё много десятилетий перестраивать "слободки", превращая их в микрорайоны малой и средней этажности. Места хватит
Там можно ещё много десятилетий перестраивать "слободки",
дремучий ты, ничего не понимаешь
"слободки" выкупать надо, договариваться о цене продажи - а тут лес вырубил, продал, плюс свечку воткнул
итого двойной профит )))
Бедненький депутат! Элитность жилья у него снизилась...
Комяков много, что говорит, а по факту, настроит свечек! Ну а вы как хотите так и паркуйтесь и живите,без садов и школ итд..
Прямым текстом без всяких - школы и другие объекты пусть потом строят или мы или другие... Лет через 20... И когда народ начнет головой думать и перестанет брать коробки в ипотеку без перспективы на будущее. Им фуфло впаривают в дешовой красивой обертке.
Не вы же в это жилье свои деньги квладывали. У вас скорее всего и на ипотеку нету. С мамой живете.
8.04.2021 09:27
- гость -
Ну если выкупать развалюхи по цене, за которую можно купить нормальную трёхкомнатную квартиру, то многие бы согласились. А потом на месте десяти развалюх построить нормальную пятиэтажку. Из 100 квартир прибыль от продажи 20 -30 покрыла расходы на покупку участков ранее, а с 70-80 оставшихся строитель уже имеет прибыль в чистом виде
8.04.2021 09:51
- гость -
Кстати, на всю Гору сейчас, получается, всего две школы — Экологический лицей и на Фомина?
Где это вы видели чтобы у нас развалюхи выкупали по достойной стоимости? У администрации и застройщиков свой тариф, 600 000 рублей за сотку. А что на ней стоит, котедж или развалюха и сколько там людей живет, им безразницы. Это все равно земля под их застройку и их деньги в их карманах. Жители Западного и Осипенко с этим уже столкнулись.
Не успокоятся пока весь ленточный бор не выпелят. Кто ж вас недолюдей родил и научил жить одним днем и только бабло зарабатывать и во все щели себе запихивать.
Очередная демонстрация полной профессиональной непригодности.
Вроде бы уже всё давно известно и изобретено, но благодаря непомерной жадности и коррупции продолжаем идти своим особым путём.
Даже на рендерах видно что земля будет использоваться крайне не эффективно. Между свечками будут пустыри которые в реальности будут представлять из себя разбитые газоны с запаркованными машинами.
Подобный варварский способ застройки города уже давно пора прекращать. Квартальная застройка с закрытыми дворами в 3-5 этажей. Это позволить значительно повысить эффективность использования земли. В место одной свечки и пустыря с машинами будет 3-5 домов НОРМАЛЬНОЙ этажности и стоящих друг к другу значительно ближе. Да застройщик заработает с этого условных 80 рублей вместо 100, но эксплуатация таких кварталов городу будет обходится значительно дешевле.
И не надо тут прикрываться СНиП и ГОСТ советских времён, всё это уже устарело и должно быть актуализировано или выкинуто на помойку.
Перестройка их родила и депутаты из всем известной партии, которая так заботится о нас, неблагодарных и ничего не понимающих. И непонятно вообще зачем живущих.
8.04.2021 10:10
Виктору
Ну да, для такого шага строителю надо немного ущемить себя в прибыли, быть готовым к тому, что она будет не х, а 0,7х например. Но зато имеешь к себе позитивное отношение в обществе и оставляешь после себя дома, в которых приятно жить без всяких "но"
На фоне заваливающихся недавно жилых домов вот все это строительство в центре смотрится вообще неуместно. Возьмитесь за реально полезное дело, уберите опасное жильё с потока, слелайте там комплекс с фонтаном и со всем благом?
А где тот проект на горе с двумя башнями по 35 этажей с переходом между ними где-то на уровне 25-го этажа? Почему под сукно положили? Не порядок. Надо показать всем наш ответ Куала-Лумпуру и всяким там Петронасам
8.04.2021 10:22 АБОРИГЕН
Абориген иногда дело говорит. Только всегда забывает о том, что все его предложения очень дорогие, а от этого вероятность их реализации в условиях нашего города стремится к нулю. Как он еще за электромобили без водителей не топит. А то как бы они хорошо вписались в наш барнаульский транспортный поток. Софт только для них немного допилить и можно запускать. Теоретик-утопист, что с него взять.
В больницы на вертолетах доставлять будут?
8.04.2021 10:45
гость
Типичное заблуждение обывателя который что называется не в теме. Так уж получилось что я поездил по стране и кое-что видел. Дело тут не в деньгах. Ты удивишься, но стоимость нормального современного жилья сопоставима с тем смрадом которым застраивают Барнаул. В Питере и Екатеринбурге я виде вполне современные кварталы малоэтажной застройки и это не было элитное жильё. При той же цене за квадрат люди живут совершенно другой жизнью нежели в бетонных 25-и этажных коробках.
Я топлю за общественный электротранспорт, трамваи и троллейбусы. Личный электроавтомобиль у каждого это такое же зло как и бензиновый. История доказала, что города ориентированные на личный автотранспорт выглядят как дерьмо и Барнаул это очередное доказательство.
Возьмитесь за реально полезное дело, уберите опасное жильё с потока, слелайте там комплекс с фонтаном и со всем благом
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Это нужно тогда из личного кармана всем заплатить чтобы расселить. А тут земля своя, городская, ее без всяких проблем можно продать своему застройщику и получить за это денюшку без лишних движений и работы с населением.
А там летом уже какахами не воняет?
Ну расселять так и так придётся, дома в аварийном состоянии, да таких развалюх двухэтажных уже вообще не должно быть
Так никто дешевые панельки не строит за свой счет, а администрация на них своих денег не дает. Ждет халявы из центра. Так было с переселением из оползневой зоны на Красный текстильщик народа в комнатушки-клетушки. Сейчас ждут, когда центр денег на жилищные сертификаты начнет дават и так решит проблему местных дармоедов.
Выкашивают лес на горе под чистую целыми массивами и никого это не смущает
А если просишь участок под ИЖС Алтайкрайимущество пишет что на участке присутствуют деревья и отказывают в предоставлении участков
Там нет леса на этом участке. Уже очень давно. Даже на 2гис видно, эта поляна/пустырь давно без деревьев стоит. Такой массив ленточного бора под вырубку для многоэтажек никто бы не отдал
8.04.2021 11:01
АБОРИГЕН
Реальность показывает, что ваши расчеты мягко говоря не верны. Стоимость квадрата в доме 5 этажей, существенно дороже, чем в домах 9-12-18 этажей. Как их ни размещай на участке. Застройщик не заинтересован выставлять на рынок дорогое жилье, так как на него спрос ниже. Вот и вся арифметика. Без стимулов от властей никто из застройщиков не будет строить комфортные пятиэтажки, так и будут лепить этих монстров и уже 18 этажей им мало. ЖИ построил на Солнечной поляне несколько кирпичных пятиэтажек, поинтересуйтесь, насколько в них дороже квадрат. Что касается Питера, там квадрат стоит в среднем 150 тыс. руб. при сравнимой себестоимости строительства, можно и пятиэтажки строить
Абориген, к сожалению электротранспорт развивать никто не хочет. Прокинуть пару километров рельс и обновить парк железяк. У народа какое-то внутреннее отторжение к общественному траспорту, типа на трамвае ездят только нищеброды. А машина - это аттрибут успешного человека (одевшему ярмо на шею в кредит). Впрочем оно и понятно, годы промывания мозгов рекламой, маркетологи выполнили свою работы, а мы имеем кредиты, полные дворы и пробки.
Дом единственный хороший я пока что видел только на солнечной поляне огороженный 5-ти этажку. Наш народ слаще морковки ничего не видел, поэтому любит 24 этажные дома и в лифте с мусором ездить.
8.04.2021 12:07
- гость -
Жёны на мозги капают — "мы что, сына в школу пешком водить будем?! Мама на дачу что, на электричке ездить будет?! А у Антоновых уже внедорожник!"
8.04.2021 11:53
гость
Ещё раз для внимательных, плотность малоэтажной квартальной застройки выше чем у микрорайонной многоэтажной. Это нивелирует разницу в количестве жилой площади. На куске земли где стоит одна 25-и этажная свечка можно построить 3-4 дома в 3-6 этажей. Да площадь жилой площади во втором случае ниже, но всего на 15-20% при значительно более высоком уровне комфорта проживания.
Относительно реальности, я всегда советую сравнить стоимость жилья в ЖК Мичуринский и ЖК Академический города Екатеринбурга. Откроете для себя много нового. Я был в обоих в этих районах, разница в комфорте проживания колоссальная при равной стоимости жилья. И это относится не только к Екатеринбургу, через это прошла уже Западная Европа 40 лет назад, а они уж деньги умеют считать.
По этому мало и средне этажное жилье не дороже чем то что застройщики предлагают сейчас.
Стоимость жилья определяет не только количество жилой площади на один дом, но и строительным циклом, количеством материалов на один дом, быстротой ввода в эксплуатацию, спросом в конце концов. По всем этим показателям мало и средне этажная квартальная застройка имеет преимущества перед многоэтажной микрорайонной.
8.04.2021 12:07
- гость
По поводу 5-и этажки на Солнечной согласен. Всё по учебнику. Изолированный и безопасный двор, этажность гуманного масштаба.
8.04.2021 12:24
АБОРИГЕН
Но закрытый двор, который вы так отдельно хвалите, это совсем не айс. Это разобщает. Мы, например, в детстве и подростковом возрасте, могли в любой двор зайти, и никто не говорил "А чё это вы в наш двор ходите? Тута нами за всё уплочено, а вы ходите!"
8.04.2021 12:33
Виктор
А кто сказал что нельзя зайти?! Заехать нельзя, а зайти пожалуйста. Когда я говорю о безопасности двора, я в первую очередь говорю об отсутствия в нем движения транспортных средств. Закрывать или не закрывать свой двор полностью от посторонних должны решать сами жильцы дома.
8.04.2021 12:37
АБОРИГЕН
Сейчас такая автомобилизация, что если выставить на домовое голосование вопрос "Сделать двор без машин?", "за" мало кто проголосует
8.04.2021 12:42
Виктор
Дело не в автомобилизации. В Европе и США уровень автомобилизации гораздо выше чем в РФ, однако городская среда куда более гуманна. Они отказались от засилья моногоэтажек еще 50 лет назад, потому что умеют считать деньги.
Ведь отдельно взятый многоквартиный дом можно построить по разному, через ж..у т.е. формально по ГОСТ, СНиП и прочей древней макулатуре, а можно привести древние нормы в соответствие с современными нормами и стандартами и в конце-концов учесть научные и практические наработки за последние 40-50 лет.
Странно Вас же не возмущает, что ваши дочи обслуживают по пять бригад штукатуров, в том числе и этих возрастов?
8.04.2021 12:42
Виктор
8.04.2021 12:37
АБОРИГЕН
Сейчас такая автомобилизация, что если выставить на домовое голосование вопрос "Сделать двор без машин?", "за" мало кто проголосует
У нас было голосование по этому поводу среди жильцов. С бюллетенями и счётной комиссией. 77% процентов ЗА двор без машин. Автошакалы не приняли этих итогов. Быстро вырубили деревья, завезли шлак, натянули цепи между столбиками. И мы ничего не смогли сделать.
8.04.2021 13:32
Итальянец
Тяжелое советское наследие. Дома тогда строили из расчета низкой, почти нулевой автомобилизации. Хуже то, что и сегодня продолжают строить также при том что уровень автомобилизации вырос на порядки. Между тем современные проекты многоквартирных домов исключают необходимость въезда личного автомобиля в общий двор при уровне автомобилизации в два раза выше. В той же Германии или Финляндии число машин на 1000 человек в два раза выше чем в РФ, но в городах и близко нет того свинарника что у нас уже можно считать за национальный стандарт.
1. "комяковщина"... этот проект закончится "человейниками"... он же ас точечной застройки! Квартально он строить не умеет и не может - это не выгодно - там какую-то инфраструктуру нужно делать, да еще эти дурацкие и никому не нужные садики, школы, тротуары, дороги, озеленение... Он прекрасно освоил науку по хирургическому вживлению своих высоченных цветных коробков в ограниченные пространства... 2. алчные людишки некоторое время назад выпили лесок и да, теперь там поляна - все верно, "докомиковская" эпоха, он тут ни при чем, НО планы, которые он озвучивает (движение в сторону теперь уже неохранных территорий водозабора) так или иначе ;ждет опять спил деревьев. 3. Ну действительно, "сумасшедшим" барнаульцам и жителям края нравится же жить в 16 этажных цветных коробках, а лучше в 25-этажных (с высокой степенью уверенности, можно предположить, что алчность убедит нашего хирурга-строителя увеличить этажность этак до 30-35). А почему бы и нет, если в градсовете тихо сопят и "прожимаются". Когда наконец наши чиновники перестанут давать разрешения строить без адекватных дорог и развязок на пути к этим кварталам??? Когда будет действительно градостроительное планирование, а не мистичковое, "комяковское" ??? 4. И хватит лицемерить про парковки - город активно автомобилизируется, нужно же чуть в будущее смотреть. Жители этих домов все будут на автомобилях, а в некоторых семьях их будет по два. А сейчас "комяковцы" всей душой "искренне" ищут лазейки и обходят нормативы 400/1000. Ауу, градсовет, даже ныне существующий норматив, вами самими попираемый, через пару лет будет совсем неактуальным. Вы посмотрите на реальное количество автомобилей в городе - их большая доля стоит на учете в селах... Хватит лицемерить.
Очень странная математика: панировали 11 домов на 4936 жителей, т.е дом на 448 жителей. "Озаботились" жизненным пространством и предлагают построить вместо 11 домов 8 на 2787 жителей, в пересчете на 1 дом - на 348 жителей. То есть с количеством домов уменьшили и оставшиеся дома, они стали на меньшее количество квартир???? Вы серьезно??? Чувствую "ловкость рук" ))) Вот по такому принципу - манипулирования цифрами при полном игнорировании здравого смысла, господин Комяков и планирует построить там квартал. И да, по факту всегда получается, что людей и автомобилей в новостройках всегда намного больше, чем планировали эти умные люди... Собственно этот застройщик практически всегда так и делал и изменять своему принципу, видимо не планирует. В его домах, например, на 270 квартир в "человейнике" на п. Южном должно быть пустынно - по их расчетам там будет жить чуть более 300 жителей, ну ну ... В обсуждаемом доме, который очевидно наверняка из 16эт на 160 кв. превратится в 24эт на 240кв. по нормативу "будет поселено" 600 человек (2,5 жителя на квартиру по среднему, как бы нелепо это не звучало), а фактически через некоторое время будет жить гораздо больше. Тем не менее, как гордо заявляют докладчики с парковками проблем не будет, их целых 110 на 240 квартир, а могло быть "по нормативу" - еще меньше. Спасибо вам, щедрость не знает границ. И да, до ближайшего транспорта там не меньше 1,5км... по лыжне здоровья чуть меньше - 1,1км. Без машины там полный "пушной зверь".
Да пусть строят, люди сами виноваты, что покупают квартиры без парковок, без садиков, без школ, без поликлиник, это же не несильное переселение, как в Москве хреновация.
Тем временем начали строить ещё какой-то дом за почти достроенным домом "СП" на Циолковского 124, напротив дома по Молодёжной 53. Расчистили большую площадку, а башенный кран остался с предыдущей стройки
8.04.2021 13:32
Итальянец
Как-то несправедливо получилось, что законопослушные 77% жителей терпят произвол 23%
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8.04.2021 14:24
АБОРИГЕН
Ну не хотят у нас автолюбители покупать гараж или платить за место на стоянке. Помните, какой вой поднялся, когда в ТЦ ввели ограничение на бесплатную тёплую стоянку? Люди там уже себе места забивать начали. Типа "это моё место, я тут паркуюсь". А кто-то писал, что даже видел как ремонтируют авто на подземной стоянке в ТЦ...
8.04.2021 13:32
Итальянец
У нас было голосование по этому поводу среди жильцов. С бюллетенями и счётной комиссией. 77% процентов ЗА двор без машин. Автошакалы не приняли этих итогов. Быстро вырубили деревья, завезли шлак, натянули цепи между столбиками. И мы ничего не смогли сделать.
Вот снова меньшинство тут рулит, как и меньшинство принимает решение застроить скверы, парки. Наглые люди одним словом, я так решил, решила.