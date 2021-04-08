Жилой комплекс с фонтаном и детским садом построят на Горе в Барнауле

В Барнауле на Горе возводят квартал, в котором будут проживать три тысячи жителей. Застройщик – "Строительная перспектива" – обещает, что на территории также появятся детский сад, ясли, рекреационная зона и наземный паркинг. На градостроительном совете 7 апреля компания показала, как будет выглядеть уже третий дом в этом квартале. При этом на Горе девелопер планирует "задержаться" на несколько лет: он готов возвести ещё два дома, а после – осваивать и ближайшие к микрорайону участки. Сейчас инвестор ждёт, когда мэрия выставит на аукцион участок площадью 8 га, на котором можно построить микрорайон из восьми (и даже больше) домов.

16 или 24

Возводить дома на Горе "Строительная перспектива" начала в конце 2020 года. Первыми на участке выросли две высотки: 10-этажка на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 16-этажка на ул. 6-й Нагорной, 15г/2.

На градостроительном совете 7 апреля застройщик показал проект третьего здания (ул. 6-я Нагорная, 15г/7). Оно будет 16-этажным, рассчитано на 160 квартир (студии, "двушки", "трёшки" и четырёхкомнатные). Рядом с домом спроектирована парковка на 110 автомобилей. Представитель компании "АрхИ Групп" (которая и разрабатывала проект дома) отметил, что в процессе строительства этажность здания может вырасти сразу на восемь этажей.

"Дом спроектирован в 16 этажей, но возможен "рост" до 24-х. Но даже при увеличении этажности технико-экономические показатели (по количеству парковок, площади озеленения и др., – прим. ред.) не нарушены. На участке предусмотрена огромная территория для спортивных игр, для отдыха взрослого населения, детские площадки, фонтан", – сообщил докладчик.

Территория отдыха будет общей с соседним домом (ул. 6-я Нагорная, 15г/10), добавил присутствовавший на заседании руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков. Благодаря такому объединению жильцы обоих зданий получат комфортную и просторную рекреационную зону.

"Благоустройство на каждом участке было бы неполноценным. Сейчас мы предусмотрели единую территорию, не разделённую границами. В будущем эта зона будет эксплуатироваться единым комплексом", – сказал бизнесмен.

Меньше домов, больше комфорта

На градсовете девелопер показал и план всего микрорайона. Изначально документ был разработан ещё в 2013 году, когда строить в квартале планировала компания "СтройГАЗ". Здесь были запроектированы 11 многоэтажек и детский сад на 180 мест.

"Строительная перспектива" переработала проект и отказалась от трёх домов. Это позволило увеличить вместимость детского сада в два раза и предусмотреть в квартале паркинг.

Кстати, два дома в микрорайоне уже почти сданы. Речь идёт о ЖК "Хорошоево" (​ул. 6-я Нагорная, 15г/8 и ​15г/9) от компании "Домстрой-Барнаул". После сдачи многоэтажек в четвёртом квартале 2021 года компания покинет площадку. Оставшиеся пять домов будет возводить "Строительная перспектива".

"В проекте от 2013 года все парковки были вынесены в одну зону. Чтобы добраться от них до домов, надо было пройти 200-400 метров. В новом проекте планировки домов будет не 11, а 8. Соответственно, в квартале снизилось и количество жителей. Раньше микрорайон был рассчитан на 4936 человек, сейчас – на 2787. Детский сад рассчитан на 320 мест, ещё 60 мест предусмотрено в яслях", – объяснили проектировщики.

"Рабочий вопрос"

Участники градсовета одобрили возведение дома на ул. 6-й Нагорной, 15г/7, но указали, что в квартале отсутствует школа. По словам архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова, ближайшее образовательное учреждение, куда смогут ходить дети, – школа № 48 (ул. Фомина, 130). Она расположена почти в полутора километрах от ЖК и уже сейчас переполнена.

В ответ Андрей Комяков предложил спроектировать школу в соседнем квартале, который скоро отдадут барнаульским девелоперам под высотную застройку. До 2021 года эта территория находилась в санитарной зоне очистных сооружений барнаульского водоканала – строить на ней жильё было запрещено. Однако не так давно водоканал начал использовать новую технологию очищения воды (вместо жидкого хлора используется поваренная соль, – прим. ред.), и санитарную зону сократили.

На освободившихся восьми гектарах, по оценкам "Строительной перспективы", можно возвести 80 тыс. квадратных метров жилья. Это даже больше, чем в застраиваемом квартале – здесь планируется 69 тыс. "квадратов".

"На этапе утверждения следующей части проекта (тех самых 8 га, – прим. ред.) можно обсуждать строительство школы", – отмечает Андрей Комяков.

Однако планируемый микрорайон может "подпортить" жизнь проживающим в "Серебряном бору", считает депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

"У меня есть недвижимость в ЖК "Три фонтана", на Змеиногорском тракте, 104. Когда строили ЖК, был один подход, но затем вдоль Змеиногорского возвели много высотных домов. В результате плотность застройки выросла, "элитность" снизилась. Я так понимаю, что левая часть (уже застраиваемый квартал, – прим. ред.) будет элитной, а в правой (которая раньше принадлежала водоканалу, – прим. ред.) планируются 25-этажки, плотность населения будет выше", – предполагает депутат.

Руководитель "Строительной перспективы" подчёркивает: предложенная компанией концепция застройки нового микрорайона – это рабочий вариант. Кто будет возводить там жильё и какими будут дома, станет известно только после проведения аукциона.

"Да, в правой части спроектировано 80 тысяч "квадратов". Но всё решит будущий аукцион, который может состояться через год-два. Проект планировки квартала будут разрабатывать и утверждать отдельно. На этом этапе комитет по строительству, общественность могут высказать свои предложения, мы уменьшим плотность застройки до 60 тыс. или увеличим до 100. Это вопрос рабочий. Да и кто будет застраивать правую часть квартала – неизвестно. Это могут быть Гатилов, Отмашкин (Юрий Гатилов, руководитель компании "Жилищная инициатива", Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз", – прим. ред.)", – отмечает Андрей Комяков.

Председатель комитета по строительству Антон Воробьёв добавляет: санитарно-защитная зона водоканала уже официально сокращена, и участок площадью 8 га выведен из-под ограничений. А потому мэрия скоро может выставить его на торги.

"Санитарно-защитная зона уже изменена, границы её установлены, внесены сведения в ЕГРН. В генплане тоже откорректированы зоны ограничений, установлена функциональная зона для жилой застройки. По генплану защитная полоса сохраняется только вдоль ограды очистных сооружений. Никаких проблем для реализации проекта нет, и в случае принятия решения о проведении аукциона будет уведомление", – резюмирует чиновник.

Что известно о микрорайоне на Горе?

Квартал в нагорной части, в котором работает "Строительная перспектива", начала осваивать компания "СтройГАЗ" ещё в 2015 году. Микрорайон получил название Моховая поляна. В нём должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с панорамным остеклением и огромными лоджиями.

Застройщик привлёк подрядчиков и начал работы, но вскоре обанкротился и заморозил площадки, а земли передали в краевую собственность. Два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/8, и 15г/9) в 2018 году забрал "Домстрой-Барнаул". Именно он был у "СтройГАЗа" подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных "свечек". Проект получил название "Хорошоево".

В 2019-м "Домстрой-Барнаул" арендовал ещё два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 15г/6), а одна земля (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2) ушла с торгов компании "Барнаулкапстрой".

В конце 2020 года "Строительная перспектива" забрала участки у "Домстрой-Барнаул" и "Барнаулкапстроя", выиграла аукцион ещё на одну землю (ул. 6-я Нагорная, 15г/3) и теперь в одиночку застраивает квартал.