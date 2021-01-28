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"Это задел на будущее". Высотные дома планируют строить за поселком Спутник в Барнауле

, ИА "Амител"
В городе нашли более 1,5 тыс. гектаров для жилищного строительства
Строительство жилья / Фото: barnaul.org

Строительство жилья / Фото: barnaul.org

Строительство многоэтажных домов в Барнауле в ближайшие 10 лет развернется на окраинах города. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 27 января. Сейчас край пытается забрать у федерации два огромных земельных участка, которые власти города обеспечат инфраструктурой и отдадут девелоперам. Строительство на одном из них началось еще в конце 2020 года.

Дальше больше

Власти Алтайского края намерены перевести из федеральной собственности в краевую (или городскую) огромный квартал, расположенный на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта.

По оценкам Минстроя, он имеет площадь около 800 га. На небольшом "клочке" земли – 86 га – уже работает компания "Алгоритм". Застройщик выкупил эту территорию на торгах в 2018 году. В квартале фирма построит 39 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы. То есть во всем гигантском районе (800 га) можно возвести более 300 многоквартирных домов. Правда, когда квартал передадут строителям, его площадь может быть урезана.  

"Немного ситуация обременена проблемой с санитарно-защитными зонами аэропорта. Часть этой земли попадает в седьмую зону аэропорта (где запрещено строительство – прим. ред.). Сейчас по этому вопросу ведется работа. После того как будет понятна отмежеванная территория, которая не попадает в санитарно-защитную зону, Барнаул с нашей помощью будет выводить ее из федеральной собственности. Помогает в этом "Дом.РФ" (институт жилищного строительства, принадлежащий государству)", – отмечает Иван Гилев.

О строительстве за ул. Просторной барнаульские девелоперы говорят давно. В конце сентября 2020 года стало известно, что саморегулируемая организация "Алтайские строители" обратилась в мэрию Барнаула, чтобы изменить генплан города. Эксперты спустя год после принятия документа обнаружили, что этот квартал в старом генплане (который действовал до 2019 года) был отдан под комплексную квартальную застройку, а согласно новому (рассчитанному до 2036 года) – на нем строить нельзя.

Сейчас Минстрой заверил девелоперов, что эта территория – одна из самых перспективных вплоть до 2030 года.

"Этот участок нужно обеспечить инфраструктурой и тогда отдавать под перспективное жилищное строительство. До 2024 года мы просматриваем возможности для выполнения всех наших планов без этих участков. Это задел на будущее, на работу до 2030 года. Но заниматься этим нужно уже сейчас", – говорит Иван Гилев.

Второй план

А вот после 2030 года строители, возможно, уйдут еще дальше от города. Минстрой считает, что новые дома можно будет строить за поселками Спутник и Авиатор.

Сейчас там располагаются 800 га земель сельскохозяйственного назначения, которые также принадлежат государству. 

Осенью 2020 года строительное сообщество также включило квартал в реестр участков, которые подходят для комплексного развития. Эта территория, как и участок за ул. Просторной, в старом генплане была отведана под строительство, а в новом – нет.

Региональный Минстрой уверен, что строительство за Спутником и Авиатором возможно лет так через 10. Однако работу по подготовке участков он уже начал.

 "Сейчас через "Дом.РФ" мы ведем работу, чтобы перевести эту землю в Алтайский край. Но этот участок пока уходит на второй план. Мы совместно с мэрией Барнаула приняли решение, что пока приоритет отдаем развитию участка от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта в сторону аэропорта", – говорит Гилев.

Строительное сообщество Алтайского края осенью 2020 года попросило администрацию Барнаула отдать под застройку четыре участка на улице Приречной, рядом с Речным вокзалом, а также акваторию реки Барнаулки в поселке Булыгино. Еще этот квартал называют Лесной пруд.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.01.2021 07:17
Потёмкин

Да что там,"перешагнём" охранную зону аэропорта и построим город до Павловска!
Можно лучами строить до Калманки,Штабки,Черницкого,Н.Алтайска,через Научку до Берёзовки-в общем там,где есть намёк на дорогу.
У строителей,наверное, аж дух захватило!

28.01.2021 07:19
- гость -

Главное что в центре останутся развалюхи с туалетами на улице.

28.01.2021 08:01
1

Ну настроили в районе бывших барахолок - так теперь пробки там дикие, да и выезд из центра города весь стоит, власти похоже задним местом думают и только бабки умеют считать, где нормальная дорожная инфраструктура, где развязки?

28.01.2021 08:05
Итальянец

Руки прочь от земли за Солнечной поляной! Это единственные ворота по которым чистый воздух по розе ветров заходит в город. Совсем уже обнаглели! У вас несколько городов лежит на боку - Славгород, Заринск, Рубцовск, Змеиногорск. Там развивайте строительство, туда впихивайте деревенских из разорённых сёл.

28.01.2021 08:31
ПЕТР

28.01.2021 08:05
Хоть и "Итальянец"т , а ведь знает о чём говорит!

28.01.2021 08:36
- гость -

28.01.2021 08:05
Итальянец
На велосипеде не где будет ездить?! У вас еще место на Научном остается. Не знаю куда там Гилеву мозг давит, если такие варианты он выкидывает. А почему бы с таким рвением Правобережный тракт не осваивать. Свечки с видом на "морэ"?! Коммуникации что там что тут осваивать-вкладываться. Или это как у свиньи сало (прослойка мяса прослойка жира)? многоэтажки -частный сектор-многоэтажки-элитный сектор -многоэтажки?! Архитекторы в городе есть?!! Или последние свалили? Назначьте тогда аборигена, пусть в политику нос не сует а городом займется-у него реально хоть представления есть.

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