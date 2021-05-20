Барнаульцы одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи

Инициативная группа в составе 10 человек, которых отобрали из жителей микрорайона, одобрила обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

В план работ внесли изменения, чтобы прекратить волну недовольства из-за вырубки части деревьев.

На территории организуют две игровые площадки для детей, а вот специальной зоны для выгула собак уже не будет.

Схему пешеходных и велодорожек скорректировали таким образом, чтобы под снос попадало как можно меньше деревьев.

"Также руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков отметил, что для правильного роста деревьев необходимо вырубить определённую их часть, – уточнили в городской администрации. – Данное предложение было одобрено участниками встречи, поэтому в ближайшее время состоится выезд экспертов на площадку для определения таких деревьев".

Кроме того, установят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности отдыхающих. Какие материалы будут использованы при строительстве дорожек и какие деревья будут высаживать, определят с учётом пожеланий местных жителей позднее.

Благоустроить Мизюлинскую рощу должны были ещё в 2020 году. Именно эта территория заняла второе место в голосовании на сайте мэрии. Однако городские власти решили из-за дороговизны перенести работы на 2021 год. При этом в нацпроект в 2020-м вошли парк "Изумрудный", а также зелёная зона в районе перекрёстка улиц Взлётной и Ускова, которая в голосовании заняла третье место. На её улучшение потратили 17,5 миллиона рублей.

Однако когда проект благоустройства уже был готов, а с подрядчиком заключили контракт, активисты провели сбор на территории Мизюлинской рощи и развесили на деревьях плакаты с надписью "Меня скоро убьют". Барнаульцы выразили беспокойство тем, что в ходе реконструкции будут снесены деревья, которые не являются аварийными. Власти, в свою очередь, заверяют, что намерены сохранить большую часть насаждений.

Мизюлинская роща находится в Индустриальном районе на пересечении улиц Антона Петрова и Попова рядом с несколькими новыми жилыми кварталами. Площадь зоны – около 11 гектаров. В советское время это был популярный в городе парк. Однако в последние годы большую часть деревьев вырубили. Ежегодно власти высаживают около 50 деревьев в роще, но для масштабной реконструкции необходимы десятки миллионов рублей.