Барнаульцы одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи

Инициативная группа в составе 10 человек, которых отобрали из жителей микрорайона, одобрила обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.
В план работ внесли изменения, чтобы прекратить волну недовольства из-за вырубки части деревьев.
На территории организуют две игровые площадки для детей, а вот специальной зоны для выгула собак уже не будет.
Схему пешеходных и велодорожек скорректировали таким образом, чтобы под снос попадало как можно меньше деревьев.
"Также руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков отметил, что для правильного роста деревьев необходимо вырубить определённую их часть, – уточнили в городской администрации. – Данное предложение было одобрено участниками встречи, поэтому в ближайшее время состоится выезд экспертов на площадку для определения таких деревьев".
Кроме того, установят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности отдыхающих. Какие материалы будут использованы при строительстве дорожек и какие деревья будут высаживать, определят с учётом пожеланий местных жителей позднее.
Благоустроить Мизюлинскую рощу должны были ещё в 2020 году. Именно эта территория заняла второе место в голосовании на сайте мэрии. Однако городские власти решили из-за дороговизны перенести работы на 2021 год. При этом в нацпроект в 2020-м вошли парк "Изумрудный", а также зелёная зона в районе перекрёстка улиц Взлётной и Ускова, которая в голосовании заняла третье место. На её улучшение потратили 17,5 миллиона рублей.
Однако когда проект благоустройства уже был готов, а с подрядчиком заключили контракт, активисты провели сбор на территории Мизюлинской рощи и развесили на деревьях плакаты с надписью "Меня скоро убьют". Барнаульцы выразили беспокойство тем, что в ходе реконструкции будут снесены деревья, которые не являются аварийными. Власти, в свою очередь, заверяют, что намерены сохранить большую часть насаждений.
Мизюлинская роща находится в Индустриальном районе на пересечении улиц Антона Петрова и Попова рядом с несколькими новыми жилыми кварталами. Площадь зоны – около 11 гектаров. В советское время это был популярный в городе парк. Однако в последние годы большую часть деревьев вырубили. Ежегодно власти высаживают около 50 деревьев в роще, но для масштабной реконструкции необходимы десятки миллионов рублей.
Комментарии
Подскажите, будут ли там на регулярной основе заменять крупномерами деревья по мере дряхления?
Виктор, быстрее ты сдряхлеешь, нежели деревья.
Там есть "подозрительные" старые берёзы с большими пустыми дуплами у основания...Однако,их жизненные соки ещё питают зелёные листья.
Нет чтобы планировщикам в самом начале на месте осмотреться,провести рекогносцировку для получения сведений о предполагаемом уничтожении деревьев и каких именно.Нет,им достаточно было в рабочем кабинете линейкой и циркулем поработать.Чтоб сверху хорошо смотрелось ).А ведь надо ближе к земле,ближе к народу )
Можно предположить , что получится в финале мероприятия под названием " благоустройство Мизюлинской рощи" То что было от природы уничтожат сделают ново дел и всё . Пропала роща как уголок нетронутой природы в Барнауле.
А где собак выгуливать? На детской площадке?
Да есть там места где собак выгуливать, в частности большая открытая площадка.
Даже две площадки.
Ну и загадят все ваше благоустройство собаки, только они там самая главная проблема. Значит инициативную группу собрали как раз из собачников, они там шарятся без конца.
Ой Господи ! Да была там площадка для собачников и строили они её на свои деньги и содержали её сами а потом всё загадили и сломали . Вот и сейчас сабачники пусть сами площадку для своих питомцев и строят в зарослях клёна у ул. А.Петрова.
20.05.2021 09:54
- гость -
Ну и загадят все ваше благоустройство собаки, только они там самая главная проблема.
Мда... Собаки у чела - это главная проблема. Как скучно я живу. )