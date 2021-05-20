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Барнаульцы одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи

, ИА "Амител"
План доработали с учётом пожеланий жителей микрорайона
Фото: мэрия Барнаула

Фото: мэрия Барнаула

Инициативная группа в составе 10 человек, которых отобрали из жителей микрорайона, одобрила обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

В план работ внесли изменения, чтобы прекратить волну недовольства из-за вырубки части деревьев.

На территории организуют две игровые площадки для детей, а вот специальной зоны для выгула собак уже не будет.

Схему пешеходных и велодорожек скорректировали таким образом, чтобы под снос попадало как можно меньше деревьев.

"Также руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков отметил, что для правильного роста деревьев необходимо вырубить определённую их часть, – уточнили в городской администрации. – Данное предложение было одобрено участниками встречи, поэтому в ближайшее время состоится выезд экспертов на площадку для определения таких деревьев".

Кроме того, установят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности отдыхающих. Какие материалы будут использованы при строительстве дорожек и какие деревья будут высаживать, определят с учётом пожеланий местных жителей позднее.

Благоустроить Мизюлинскую рощу должны были ещё в 2020 году. Именно эта территория заняла второе место в голосовании на сайте мэрии. Однако городские власти решили из-за дороговизны перенести работы на 2021 год. При этом в нацпроект в 2020-м вошли парк "Изумрудный", а также зелёная зона в районе перекрёстка улиц Взлётной и Ускова, которая в голосовании заняла третье место. На её улучшение потратили 17,5 миллиона рублей.

Однако когда проект благоустройства уже был готов, а с подрядчиком заключили контракт, активисты провели сбор на территории Мизюлинской рощи и развесили на деревьях плакаты с надписью "Меня скоро убьют".  Барнаульцы выразили беспокойство тем, что в ходе реконструкции будут снесены деревья, которые не являются аварийными. Власти, в свою очередь, заверяют, что намерены сохранить большую часть насаждений. 

Мизюлинская роща находится в Индустриальном районе на пересечении улиц Антона Петрова и Попова рядом с несколькими новыми жилыми кварталами. Площадь зоны – около 11 гектаров. В советское время это был популярный в городе парк. Однако в последние годы большую часть деревьев вырубили. Ежегодно власти высаживают около 50 деревьев в роще, но для масштабной реконструкции необходимы десятки миллионов рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.05.2021 09:00
Виктор

Подскажите, будут ли там на регулярной основе заменять крупномерами деревья по мере дряхления?

20.05.2021 09:13
- гость -

Виктор, быстрее ты сдряхлеешь, нежели деревья.

20.05.2021 09:18
- гость -

Там есть "подозрительные" старые берёзы с большими пустыми дуплами у основания...Однако,их жизненные соки ещё питают зелёные листья.

20.05.2021 09:33
- гость -

Нет чтобы планировщикам в самом начале на месте осмотреться,провести рекогносцировку для получения сведений о предполагаемом уничтожении деревьев и каких именно.Нет,им достаточно было в рабочем кабинете линейкой и циркулем поработать.Чтоб сверху хорошо смотрелось ).А ведь надо ближе к земле,ближе к народу )

20.05.2021 09:39
Людмила Михайловна

Можно предположить , что получится в финале мероприятия под названием " благоустройство Мизюлинской рощи" То что было от природы уничтожат сделают ново дел и всё . Пропала роща как уголок нетронутой природы в Барнауле.

20.05.2021 09:42
- гость -

А где собак выгуливать? На детской площадке?

20.05.2021 09:51
- гость -

Да есть там места где собак выгуливать, в частности большая открытая площадка.

20.05.2021 09:51
- гость -

Даже две площадки.

20.05.2021 09:54
- гость -

Ну и загадят все ваше благоустройство собаки, только они там самая главная проблема. Значит инициативную группу собрали как раз из собачников, они там шарятся без конца.

20.05.2021 10:01
Наташа

Ой Господи ! Да была там площадка для собачников и строили они её на свои деньги и содержали её сами а потом всё загадили и сломали . Вот и сейчас сабачники пусть сами площадку для своих питомцев и строят в зарослях клёна у ул. А.Петрова.

20.05.2021 10:06
- гость -

20.05.2021 09:54
- гость -
Ну и загадят все ваше благоустройство собаки, только они там самая главная проблема.

Мда... Собаки у чела - это главная проблема. Как скучно я живу. )

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