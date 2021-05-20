В Кремле ответили на идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации

В Кремле не прорабатывают вопрос об изменении законодательства для введения обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется", – заявил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.
Таким образом Песков прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который ранее допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Тогда экс-президент отмечал, такое решение могут принять в ситуациях, в которых потребуется защита большинства населения.
Неделей ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано. Он также сообщил, что разные этапы вакцинации от COVID-19 прошли уже свыше 24 млн россиян.
Комментарии
пенсионный возраст тоже поднимать в кремле не планировали...
От энцефалита да, от столбняка да и от многих других да. От ковидлы нет. Почему, чтобы купить вакцину от энцефалита, надо брать рецепт у терапевта, к которому надо ещё попасть, а от гриппа и ковидлы навязывают. Подозрительно всё это. И кому-то выгодно.
Опухший ляпнет, вся страна обсуждает.
Еще в школе ездили в Горный, заставили делать прививку от энцефалита, не видел ни одного клеща. А в автобусе в Барнауле меня укусил, с кого то из садоводов перелез.
Обязательное ВТО мы от Медведева уже увидели.
Компот жжёт.