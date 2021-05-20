В Кремле ответили на идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации

В Кремле не прорабатывают вопрос об изменении законодательства для введения обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется", – заявил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который ранее допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Тогда экс-президент отмечал, такое решение могут принять в ситуациях, в которых потребуется защита большинства населения.

Неделей ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано. Он также сообщил, что разные этапы вакцинации от COVID-19 прошли уже свыше 24 млн россиян.