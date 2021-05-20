Барнаул включили в число 11 будущих "Городов трудовой доблести"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к главе государства Владимиру Путину с предложением расширить число "Городов трудовой доблести" на 11. Из сибирских городов в этот список попали Барнаул и Красноярск

Также числе будущих "Городов трудовой доблести" назвали Каменск-Уральский, Киров, Коломну, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пензу, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

"Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой со стороны жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук, — обратился к президенту Турчак. — Прошу Вас вновь поддержать предложение партии "Единая Россия" о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания в мае по случаю 76-летия Великой Победы".

Напомним, в прошлом году администрация Барнаула подготовила заявку на присвоение столице Алтайского края почетного звания "Город трудовой доблести". Решение о поддержке мэрии в этом вопросе принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. В следующем году партия планирует поддержать аналогичные заявки от Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также одобрил инициативу администрации Барнаула. После заслушивания доклада мэра Вячеслава Франка правительство Алтайского края приняло решение поддержать заявку. Депутаты АКЗС в ходе сессии 27 августа проголосовали за поддержку ходатайства мэрии Барнаула о присвоении краевой столице звания "Город трудовой доблести"

Напомним, весной 2020 года президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм.

В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города там проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.