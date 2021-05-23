В ГИБДД назвали виновника жёсткого ДТП в Барнауле

Фото: t.me/vkurse22

23-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей Subaru Legacy и Toyota Harrier в Барнауле, сообщили amic.ru в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла 23 мая в 20:15 на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады. По предварительной информации правоохранителей, при повороте налево на зелёный сигнал светофора девушка-водитель Subaru не уступила дорогу автомобилю Toyota, за рулём которого находился 34-летний мужчина, что и стало причиной ДТП.

В аварии пострадала предполагаемая виновница аварии. Ей оказывают медицинскую помощь в городской больнице №1. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Напомним, утром 20 мая один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Алтайском крае.