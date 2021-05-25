Алексей Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России вдвое в течение трёх-четырех лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.
"Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты", – сказал чиновник в интервью "Известиям".
Если исключить таких получателей, добавляет Кудрин, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни. Однако социальные реформы нужно проводить "без революций" и учитывать сохранение определённой стабильности, заключил он.
В конце 2020 года президент России Владимир Путин отметил, что за чертой бедности в стране находятся около 20 млн человек (13,5% населения). По его словам, правительство планирует к 2030 году уменьшить этот показатель до 6,5%. В апреле 2021-го Алексей Кудрин выразил мнение, что снизить уровень бедности получится и раньше.
Комментарии
Нужно бороться не с бедностью, а ее причиной - капиталистической системой, в которой мы живем.
Может всё-таки начать новою индустриализацию? Начать строить заводы, перерабатывающие предприятия, чтобы дать людям рабочие места и средства к существованию. Атак это просто перекладывание из кармана в карман. Собрали налоги с населения - отдали часть самым нищим, опять собрали.
Чтобы деньги появились нужно производство создавать и не ждать пока частный малый бизнес дорастёт до крупного. Россия один из крупнейших поставщиков сырья в мире, но перерабатывающих заводов единицы.
А подачки от государства ситуацию не выправят пока это самое государство не начнёт думать о будущем. Помните поговорку "Дай человеку рыбу и он будет сыт целый день, дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь" Так вот разного рода производства - это удочка.
Адресная помощь не сделает людей богаче, люди просто проедят эту помощь. Нужно создать условия чтобы люди могли заработать достойную зарплату. Работающие люди не должны жить как нищие, в то время когда топ манагеры получают миллион в день.
Это не просто наглость и презрение своего народа, это издевательство.
Ага, я работаю на трёх работах, заработал три машины три квартиры, а кто-то сидит дома и ждет адресную помощь, нормально
Господи, дай им ума, а нам всем терпения!!!
25.05.2021 08:55
- гость -
Это не капиталистическая система, ты еще скажи что в совке при социализме жили. Читай изучай сопоставляй и прозреешь)
Ну все... Власть новые виды грабежа народа придумает! А то народ богатеет, а друзья путина беднеют!
25.05.2021 08:55
- гость -
Ты живёшь не в капиталистической системе. Неофеодальный клептократический олигархат заигрывающий с социалистической повесткой, вот как называется то, что сейчас установилось в России. Капитализм он в Финляндии, Германии или Франции. Не путай больше.
А я-то, наивная, полезла читать , как Кудрин экономику поднимать предлагает
25.05.2021 09:32
АБОРИГЕН- +100500!!!
Абориген прав. Респект.
25.05.2021 09:33
- гость -
у пессимистов комары кусаются, у оптимистов сосут
25.05.2021 09:32
Есть ровно три способа присвоения благ:
- а) по праву силы
- б) по праву собственности
- в) по труду.
Если вы за первый способ - вы бандит.
Если за второй - эксплуататор.
Если за третий - марксист.
Всё.
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Если вам все равно - вы идиот
Если вы за все сразу - шизофреник.
(c)
А ниву 87 г выпуска за машину будут считать?