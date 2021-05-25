Алексей Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России вдвое в течение трёх-четырех лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.

"Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты", – сказал чиновник в интервью "Известиям".

Если исключить таких получателей, добавляет Кудрин, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни. Однако социальные реформы нужно проводить "без революций" и учитывать сохранение определённой стабильности, заключил он.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин отметил, что за чертой бедности в стране находятся около 20 млн человек (13,5% населения). По его словам, правительство планирует к 2030 году уменьшить этот показатель до 6,5%. В апреле 2021-го Алексей Кудрин выразил мнение, что снизить уровень бедности получится и раньше.