Решение – за судом. Барнаульский девелопер планирует возобновить стройку дома на Гущина

Компания "Регионстрой" намерена 31 мая возобновить строительство скандально известного дома на улице Гущина. Девелопер заявил: срок "перемирия" с жителями соседних домов истёк, а дальнейших оснований для простоя (например, судебного решения) у компании нет. Однако "гущинцы" сдаваться не намерены: они уже провели независимую экспертизу проекта ЖК, которая выявила множество нарушений строительных норм. И с этим аргументами люди готовы идти в суд.

Нашли аргументы – потеряли время

Спорная площадка, где "Регионстрой" собирается возводить ЖК, располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Главная претензия жителей в том, что из окон квартир они будут смотреть в стену: расстояние между существующими домами и новым ЖК менее 10 метров.

"Гущинцы" и представители строительной компании несколько раз встречались, чтобы найти компромисс.

15 апреля в администрации Ленинского района жители и девелопер договорились, что люди идут в суд (который решит, есть ли в документации на новостройку нарушения), а застройщик до конца мая приостанавливает работы на участке и ждёт судебного вердикта.

Однако горожане пошли по иному пути: они не стали обращаться в суд, а отдали проект на экспертизу. По информации "Банкфакса", анализировало документацию ООО "ЛЭО "СтройТехЭкспо", специалисты которого обнаружили 11 нарушений градостроительных, противопожарных и санитарных норм.

По словам депутата АКЗС Людмилы Сусловой, теперь у людей есть уверенность в том, что они могут выиграть судебный спор.

"Жителям изначально и предлагали идти в суд. Но они не понимали, есть ли предмет этого судебного разбирательства. Может быть, в проекте всё хорошо, и нет нарушений. Аргументов идти в суд было немного, пока не появились результаты экспертизы. Она показала, что в проекте много нарушений", – отмечает Суслова.

В компании "Регионстрой" корреспонденту amic.ru сообщили, что результатов экспертизы ООО "ЛЭО "СтройТехЭкспо" ещё не видели. Однако юридических препятствий, чтобы вернуться к работам, у компании нет.

"На данный момент разрешение на строительство дома действующее, экспертное заключение, которое мы получили, тоже действующее, его никто не отклонял. 25 мая (срок, до которого компания обещала не вести работы, – прим. ред.) уже прошло, но мы взяли паузу до пятницы, потому что в четверг будет встреча в мэрии с Четошниковым (Виктором Четошниковым, главным архитектором Алтайского края, – прим. ред.). Если до конца недели ничего не случится, то в понедельник, 31 мая, мы приступим к строительству. А там параллельно будем судиться с теми, кто этого хочет", – говорит инженер компании "Регионстрой" Евгений Головачёв.

По словам Людмилы Сусловой, жители всё-таки рассчитывают на поддержку города в решении этой проблемы, однако если других путей не будет, "гущинцы" действительно пойдут в суд.

"У людей есть надежда, что город как-то этот вопрос решит, сможет найти выход. Если же никаких решений, которые бы устроили собственников, не примут, они пойдут в суд. С учётом того, что застройщик сказал, что "завтра" начинает стройку, эти процессы пойдут быстрее. Чтобы остановить строительство, придётся обращаться в прокуратуру", – говорит депутат.

С чего всё началось

В начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.

Люди были в шоке: расстояние между двумя уже построенными домами менее 50 метров, а если между ними появится ещё один дом, то окна квартир будут смотреть прямо в его стену.

Новое здание также лишает их парковки, а строительные работы угрожают существующим объектам. Они хоть и построены меньше пяти лет назад, но уже покрываются трещинами. Кроме того, по словам горожан, девелопер ранее им обещал, что на этом участке появится зелёная зона и аллея. Поэтому возведение очередного ЖК на пятачке площадью 12 соток стало для них неприятным сюрпризом.

Люди обращались в мэрию, краевую администрацию, депутатам, а также прокуратуру. В середине апреля ведомство обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.