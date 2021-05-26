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Решение – за судом. Барнаульский девелопер планирует возобновить стройку дома на Гущина

, ИА "Амител"
Застройщик брал месяц паузы, чтобы жители могли оспорить строительство. Но они этого не сделали
Проект застройки на ул. Гущина / Фото: 'Регионстрой'

Проект застройки на ул. Гущина / Фото: "Регионстрой"

Компания "Регионстрой" намерена 31 мая возобновить строительство скандально известного дома на улице Гущина. Девелопер заявил: срок "перемирия" с жителями соседних домов истёк, а дальнейших оснований для простоя (например, судебного решения) у компании нет. Однако "гущинцы" сдаваться не намерены: они уже провели независимую экспертизу проекта ЖК, которая выявила множество нарушений строительных норм. И с этим аргументами люди готовы идти в суд.

Нашли аргументы – потеряли время 

Спорная площадка, где "Регионстрой" собирается возводить ЖК, располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Главная претензия жителей в том, что из окон квартир они будут смотреть в стену: расстояние между существующими домами и новым ЖК менее 10 метров.

"Гущинцы" и представители строительной компании несколько раз встречались, чтобы найти компромисс.

15 апреля в администрации Ленинского района жители и девелопер договорились, что люди идут в суд (который решит, есть ли в документации на новостройку нарушения), а застройщик до конца мая приостанавливает работы на участке и ждёт судебного вердикта.

Однако горожане пошли по иному пути: они не стали обращаться в суд, а отдали проект на экспертизу. По информации "Банкфакса", анализировало документацию ООО "ЛЭО "СтройТехЭкспо", специалисты которого обнаружили 11 нарушений градостроительных, противопожарных и санитарных норм.

По словам депутата АКЗС Людмилы Сусловой, теперь у людей есть уверенность в том, что они могут выиграть судебный спор.

"Жителям изначально и предлагали идти в суд. Но они не понимали, есть ли предмет этого судебного разбирательства. Может быть, в проекте всё хорошо, и нет нарушений. Аргументов идти в суд было немного, пока не появились результаты экспертизы. Она показала, что в проекте много нарушений", – отмечает Суслова.

В компании "Регионстрой" корреспонденту amic.ru сообщили, что результатов экспертизы ООО "ЛЭО "СтройТехЭкспо" ещё не видели. Однако юридических препятствий, чтобы вернуться к работам, у компании нет. 

"На данный момент разрешение на строительство дома действующее, экспертное заключение, которое мы получили, тоже действующее, его никто не отклонял. 25 мая (срок, до которого компания обещала не вести работы, – прим. ред.) уже прошло, но мы взяли паузу до пятницы, потому что в четверг будет встреча в мэрии с Четошниковым (Виктором Четошниковым, главным архитектором Алтайского края, – прим. ред.). Если до конца недели ничего не случится, то в понедельник, 31 мая, мы приступим к строительству. А там параллельно будем судиться с теми, кто этого хочет", – говорит инженер компании "Регионстрой" Евгений Головачёв.

По словам Людмилы Сусловой, жители всё-таки рассчитывают на поддержку города в решении этой проблемы, однако если других путей не будет, "гущинцы" действительно пойдут в суд.

"У людей есть надежда, что город как-то этот вопрос решит, сможет найти выход. Если же никаких решений, которые бы устроили собственников, не примут, они пойдут в суд. С учётом того, что застройщик сказал, что "завтра" начинает стройку, эти процессы пойдут быстрее. Чтобы остановить строительство, придётся обращаться в прокуратуру", – говорит депутат.

С чего всё началось

В начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.

Люди были в шоке: расстояние между двумя уже построенными домами менее 50 метров, а если между ними появится ещё один дом, то окна квартир будут смотреть прямо в его стену. 

Новое здание также лишает их парковки, а строительные работы угрожают существующим объектам. Они хоть и построены меньше пяти лет назад, но уже покрываются трещинами. Кроме того, по словам горожан, девелопер ранее им обещал, что на этом участке появится зелёная зона и аллея. Поэтому возведение очередного ЖК на пятачке площадью 12 соток стало для них неприятным сюрпризом.

Люди обращались в мэрию, краевую администрацию, депутатам, а также прокуратуру. В середине апреля ведомство обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.05.2021 07:29
- гость -

У застройки все законно. Жильцам надо работать, а не в окно смтреть.

26.05.2021 07:36
Иван

местный девелопер отписался )))

26.05.2021 07:38
Виктор

Я думаю, что мудрое решение — этот дом построить. Чтобы в общественном мнении не возникал образ жильцов-победителей и комитетов-проигравших. И чтобы не укоренялось ощущение, что "слышат тех, кто громче кричит".

А вот во всех будущих случаях уже больше не выдавать разрешений на строительство "окна-в-окна".

26.05.2021 07:51
- гость -

А для кого эти дома-свечки строят? Население края вымирает, спрос на съёмное жильё падает, мигранты предпочитают более денежные регионы. Разве только деньги в недвижимость вкладывать.

26.05.2021 07:58
- гость -

Кто покупает тем и строят . Цены конечно высокие.

26.05.2021 08:00
- гость -

Виктор. Респект.

26.05.2021 08:02
АБОРИГЕН

Здравый смысл? Не, не слышали. ГОСТ, СнИП же!

26.05.2021 08:21
Гость

Гущинцам надобно бы не сутяжничать, а своими делами заняться, с позитивной повесткой. Если не довольны, квартиру продали бы и переехали в другой район. Делов то на копейку

26.05.2021 08:23
Nickolas

В “интересное” время живем. У нас много различных надзорных органов, которые должны следить за исполнением законодательства. Только зачем им это. Пусть население это делает самостоятельно и за свой счет.

26.05.2021 08:24
- гость -

У нас народ только ныть может, давно бы уже выкупили участок, нет, кто-то им должен бесплатно его дать что бы они свои повозки там парковали!

26.05.2021 08:43
Гость

08:21, а кто ж их купит?

26.05.2021 08:47
Мозговой Огурец

1/6 часть планеты Земля, а дом поставить некуда...
У меня горшок с цветами есть, могу выделить площадь)))

26.05.2021 08:50
9

26.05.2021 08:21
Гость
Из-за такого мерзкого подхода так и живем.Моя хата с краю.Продали бы,убрали бы,на улицу не выходили бы.Не нравится- из страны едь.Кому то все равно придется жить.

26.05.2021 08:52
АБОРИГЕН

26.05.2021 08:47
Мозговой Огурец
1/9, но это не суть, всё равно более чем достаточно.

26.05.2021 08:59
- гость -

Администрация уже потратила откат, так что на сторону жителей не встанет так как не поацански, да и отдавать уже нечего, не из своих же. А алтайский суд может оказаться таким же продажным и тоже пошлёт жильцов подальше.
И во избежании всяких инсинуаций добавлю, что это лично моё мнение, не претендующее на правду.))))

26.05.2021 09:04
- гость -

Вообще ситуация маркерная. Она отлично показывает отношение администрации города к жителям его населяющим. Вместо того, чтобы прислушаться к жителям и хоть как то улучшить их существование в городе, они показали своё истинное лицо и будут отстаивать интересы капитала до последнего. Потому что люди для них - это ресурс и больше ничего.
Алтайский Суд примет сторону застройщика - потому что ворон ворону глаз не выклюет. Только прокуратура или любой суд в другом регионе поможет.

26.05.2021 09:09
- гость -

Уверенность застройщика в том, что подав в суд на него жильцы соседских домов не выиграют дело, даже имея на руках 11 нарушений строительных норм, говорит о том что административный ресурс надавит на суд для нужного решения.
Любой здравомыслящий человек узнав, что запланированный им дом имеет столько нарушений и что в ближайшее время суд обяжет снести построенное, откажется тратить деньги на обречённое строительство. А тут святая уверенность в победе. Значит уже всё уплачено.

26.05.2021 09:12
- гость -

В администрации сидит Единая россия, как правильно подмечено Аборигеном - яркие представители клептократического олигархата. Какова решения вы от них ждёте?

26.05.2021 09:38
- гость -

26.05.2021 09:09
- гость -
Уверенность застройщика в том, что подав в суд на него жильцы соседских домов не выиграют дело, даже имея на руках 11 нарушений строительных норм, говорит о том что административный ресурс надавит на суд для нужного решения.
-------------------------------------
Застройщик блефует. Жителям надо идти в суд. Тем более, что всё на виду, ситуация мониторится СМИ. Судьям тоже не хочется должность терять должность.

26.05.2021 09:50
- гость -

Каменные джунгли хочу увидеть в Барнауле, пусть строят

26.05.2021 10:01
- гость -

Жадность глаза застит застройщику. А то что хочет построить отвратительное жильё и испортить жизнь тысячи людей для него не имеет значения. Не человек он уже

26.05.2021 10:01
- гость -

Самое интересное начнётся, когда все эти высотные человейники начнут массово сыпаться и превращаться в гетто по типу субтропических стран латинской америки.
Вот только в деревне барнаул зимы бывают морозы под 30 градусов, а это значит только одно - рано или поздно человейники станут вообще неприспособленными для жизни.

26.05.2021 10:11
- гость -

расстояние между существующими домами и новым ЖК менее 10 метров.

Если это правда, то больше и обсуждать нечего. А ссылка на то, что нет судебного решения вообще неоправдана. У нас судебное разбирательство о-о-очень небыстрый процесс. И жильцы, я так понимаю, не сидели, а занимались сбором документов для суда. Понятно, что застройщик надеется, что если начнет строить, то уже строительство не отменят, тогда пусть потом сносит все, что успеет построить и территорию облагораживает. Одного проучить, другим будет неповадно. Уже пора порядок с этим беспределом наводить.
Жильцам надо еще в соцсетях везде запиарить, что этот дом с нарушениями, в нем люди побоятся квартиры брать.

26.05.2021 10:14
- гость -

26.05.2021 10:11
- гость -
Люди не побоятся. Застройщик скинет с цены тысяч 300 и любые сомнения уйдут у покупателя

26.05.2021 10:15
- гость -

У нас народ только ныть может, давно бы уже выкупили участок,

И все такие должны понимать. что из нас никто-НИКТО- не застрахован, что у него под окнами начнут возводить 25-этажку, что участок, который ты покупал под индивидуальное строительство, вдруг по решению администрации не окажется под многоэтажную застройку. И именно такие жильцы, которые, наконец, начинают отстаивать свои права на белый свет в окошке, борются и за вас тоже.

26.05.2021 10:29
- гость -

Если все такие умные и продвинутые, тогда кто покупает квартиры на этих выселках? Не покупайте жильё в поганых домах, если вы считаете их построенными с нарушениями СНИПов, не покупайте жильё в поганых местах.
Если вы считаете свои права нарушенными - идите в суд. И вот только не надо заводить песню, что суд куплен. В Барнауле - только первая инстанция. Если что, то решение суда и оспорить можно в вышестоящем суде в другом регионе.
А вот по какому основанию точно можно было бы судиться, так это в связи с обманом застройщиком своих клиентов - если им реально обещали на этом месте общественное благоустроенное пространство - то это повод высудить у застройщика неустойку, и к тому же прекратить новое строительство.

26.05.2021 10:33
- гость -

Жильцам срочно нужно оградить свою территорию по меже. А потом пусть застройщик мучается, завозя оборудования, материалы.

26.05.2021 10:37
Виктор

26.05.2021 10:01
- гость -

"Начнут сыпаться"? Вот цитата из одного материала:
"Жильцы новых высоток на ул. Гущина в Барнауле, рядом с которыми хотят возвести 10-этажку, пожаловались на трещины в своих домах".
А вот из другого:
"Качество построенных домов на ул. Гущина, 150/3 и 150/4 невысокое: кровля протекает, по стенам обеих многоэтажек идут трещины"

Обе статьи свежие (апрель 2021 года).

26.05.2021 10:39
- гость -

11 нарушений градостроительных, противопожарных и санитарных норм.

Если первая же экспертиза выявляет 11 нарушений, сразу же возникает вопрос к тем, кто поставил разрешающие подписи под проектом, как минимум, к их профпригодности, ну а, как максимум, уже уголовный кодекс

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