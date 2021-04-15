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"Понимаем – это бизнес". Барнаульцы будут судиться с застройщиком из-за участка на Гущина

, ИА "Амител"
Люди намерены добиться запрета на строительство дома на "парковке"
Площадка для строительства ЖК на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Площадка для строительства ЖК на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вопрос о строительстве дома на скандально известном участке по улице Гущина, 150/18, будет решать суд. Жители микрорайона, застройщик и чиновники целый час проспорили на совещании в администрации Ленинского района. Каждая из сторон предлагала свои варианты решения проблемы, но компромисс так и не нашли. Договорились об одном – идти в суд. Застройщик уверен в своей правоте, но согласился заморозить работы на месяц. В ситуации разбирался amic.ru.

"Мы маленький ноль"

Спорная площадка, где "Регионстрой" собирается возводить ЖК, располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Жильцы этих домов утверждают: новое здание лишает их парковки, а строительные работы угрожают существующим домам, которые хоть и построены меньше пяти лет назад, но уже покрываются трещинами. Кроме того, по словам горожан, девелопер ранее им обещал, что на этом участке появится зелёная зона и аллея. Поэтому возведение очередного ЖК на пятачке площадью 0,12 га стало для них неприятным сюрпризом. 

На совещании в администрации барнаульцы потребовали запретить возведение ЖК. Чиновники развели руками: формально все требования и законы соблюдены, и оснований для прекращения работ нет. 

"Комитет по строительству несколько раз отказывал застройщику в выдаче разрешения на строительство, он не с первого раза получил одобрение. Но все формальные нюансы, которые определены административными регламентами, застройщиком были соблюдены. У комитета по строительству и архитектуре не было оснований для отказа в выдаче разрешения", – оправдывался глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.

Руководитель компании "Регионстрой" Сергей Калмыков предложил барнаульцам компромисс: дом девелопер всё-таки построит, но на соседнем участке обустроит парковку на 80 машино-мест, которой смогут пользоваться собственники квартир всех соседних домов.

"В жилом комплексе будет сделана подземная тёплая парковка, купить места на ней могут все желающие. Кроме того, рядом с домом мы сделаем открытую парковку. В ЖК  обустроим закрытую детскую площадку. Она также будет доступна для жителей ближайших домов", – пообещал Калмыков.

Михалдыкин сообщил, что участок, где застройщик предложил разместить парковку, расположен вблизи домов № 150/3 и №150/4. Точное расположение неизвестно. Кроме того, земля пока ещё не в собственности застройщика.

"Мы сделали запрос в Росреестр, участок не разграничен, можно его через комитет по строительству предоставить для благоустройства", – добавил Михалдыкин.

Однако жильцов такое предложение не устроило. 

"Как вы нам её (землю, – прим. ред.) передадите? Застройщик возведёт парковку, а нам потом скажут: "Платите штраф – вы ставите автомобили в неположенном месте. Мы не идём на компромисс. Нам этого не надо. Мы признаём право застройщика на спорный участок, понимаем его назначение. Это бизнес – ничего личного, мы понимаем. Но когда застройщик покупал участок (под строительство ЖК, – прим. ред.), он не понимал, что будет противостояние? Он не учёл интересы двух тысяч жителей. Для вас мы ноль, маленький ноль", – возмутилась жительница дома на ул. Гущина, 150/4, Елена Исаева.

Только через суд

Жители предложили мэрии и застройщику свой вариант решения проблемы – об этом участке девелопер "забывает", а город предоставляет компании другую землю.

"Мы бы хотели, чтобы город предложил застройщику равноценный участок для реализации проекта. Застройщик меняет проект девятиэтажного дома на другой, который бы возместил ему все расходы. Вы можете предоставить застройщику равноценный земельный участок – такая практика в стране есть", – обратилась Елена Исаева к чиновникам и добавила: "У нас в микрорайоне детского сада нет, но зато будет ещё один дом".

Председатель комитета по строительству Антон Воробьёв попытался хотя бы частично переложить ответственность на жильцов: 

– Когда вы покупали квартиры, вы же понимали, каким образом сложена градостроительная ситуация?

– Я покупала квартиру, когда дом ещё был на стадии строительства. Тогда застройщик показывал нам проект ЖК и благоустройства территории. Сейчас проекты удалены с сайта компании, но интернет всё помнит, – не растерялась жительница дома № 150/3 Алёна Давыдова.

Перепалку между представителем мэрии и жителями прервал Александр Михалдыкин. Он заявил, что раз горожане не согласны с предложением застройщика (вопрос, почему чиновники не согласны с предложением жителей, он проигнорировал, – прим. ред.), у людей остаётся один вариант – идти в суд.

"Вы не принимаете решение? Тогда вам придётся оспаривать проектное решение ЖК и экспертизу проекта. Но нужно понимать, что готовить иск полгода-год нельзя. Его нужно готовить быстро. Застройщика мы просим до принятия судебного решения строительство не вести", – обращается он к "Регионстрою".

Представители компании согласились приостановить работы на месяц. За это время "гущинцы" должны успеть провести общее собрание жильцов и подготовить обращение в суд. В администрации заявили, что готовы помочь составить иск.

"Если от нас консультационная помощь нужна, мы поможем. Все документы (разрешение на строительство, визуализация и экспертиза проекта, – прим. ред.) выставлены на сайт. Если что-то потребуется дополнительно, мы можем в рабочем порядке предоставить. Но давайте затягивать не будем, чтобы застройщика не держать в такой ситуации. И нам к какому-то решению надо прийти", – резюмировал Александр Михалдыкин.

Застройщик согласился с предложением чиновника, хотя и отметил, что даже месяц простоя для него – огромные убытки. 

С чего всё началось

В начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку. Люди были в шоке: расстояние между двумя уже построенными домами менее 50 метров, а если между ними появится ещё один дом, то окна квартир будут смотреть прямо в его стену. 

Кроме того, как отмечают "гущинцы", дом строится на участке, на котором "Регионстрой" обещал своим дольщикам (домов № 150/3 и № 150/4) обустроить зелёную зону и парковку.

8 апреля жители многоэтажек провели первое общее собрание (на него пришли более 100 человек), на котором обратились к власти и пообещали выйти на митинг, если те не примут меры. В результате чиновники организовали встречу горожан и застройщика, где две стороны попытались конструктивно обсудить проблемы. Попытка не удалась. Но вместо митинга люди пойдут в суд.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.04.2021 07:17
- гость -

Садиться нужно с фунтиком
Он разрешает

15.04.2021 07:21
- гость -

из за места под жоповозки готовы поубивать... проклятый капитализм

15.04.2021 07:31
- гость -

ничего не выйдет, построят и все

15.04.2021 07:45
- гость -

Конечно построит.

15.04.2021 07:48
Гость

Пока собрание,пока подготовка заявления,пока суд не спеша назначит рассмотрение вопроса- месяца не хватит. Поэтому через месяц стройка закипит! Ох,лукавые у нас,сплетённые в один клубок, застройщики с администрацией!

15.04.2021 08:08
гость

Да и пусть строит, люди то кончились, покупать это все некому просто! Новостройки стоят пустые. Эксперимент "мышиный рай " имеет четкий конец!

15.04.2021 08:20
Виктор

Суд — единственный цивилизованный способ поставить точку в этой ситуации

15.04.2021 08:21
- гость -

Да и пусть строит, люди то кончились, покупать это все некому просто! Новостройки стоят пустые. Эксперимент "мышиный рай " имеет четкий конец!

Одна бабка сказала? Или есть внятный источник информации?

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