Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад об уголовном дело по избиению девочки в Барнауле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкил затребовал доклад и по уголовному делу по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Алтайском крае.

"14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников, в одном из заброшенных домов краевого центра причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. В настоящее время подозреваемая задержана. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", – сообщает пресс-служба СУ СКР.

Напомним, что три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. Сообщается, что ученицы одной из школ Октябрьского района затащили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали, а затем совершили действия сексуального характера в её отношении. Всё это они снимали на камеру, а ролик отправили матери ребёнка. Что послужило поводом для жестокой расправы над школьницей, пока неизвестно.

Позднее в социальных сетях начали распространять видео жестокой расправы. На кадрах видно, как ребёнка избивают в заброшенном здании. При этом одна из девочек спрашивает у неё, что она скажет матери о следах на коленях, а вторая говорит, что "слабовато побили".