В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырёхдневке

Министр труда Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, если они будут озвучены. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в министерстве всегда обсуждаются любые предложения, и если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, то его не могут игнорировать. При этом Котяков подчеркнул, что его слова о готовности рассмотреть инициативу не стоит расценивать как то, что с ним "потенциально согласны". От комментирования самого предложения политик отказался.

В конце апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой. Позднее в Совфеде заявили, что полного перехода на четырёхдневку в ближайшем будущем ждать не стоит, но допустили сокращение часов в рабочей неделе.